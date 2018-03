IPÊ Imobiliária é condenada por atrasar prazo de entrega de imóvel em Rio Branco

O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) efetua nesta terça-feira, 27, os serviços de manutenção e limpeza nos tanques de sedimentação do setor de captação da Estação de Tratamento de Água (ETA II) em Rio Branco. O procedimento de trabalho contará com a retirada da areia acumulada por meio de uma escavadeira, como também a utilização de draga para limpeza e sucção de materiais na parte profunda dos tanques.

“O período do inverno amazônico registra o aumento do quantitativo desses materiais orgânicos nas águas do Rio Acre, principalmente de componentes do solo, gerando a elevação da turbidez da água. Com isso, temos a necessidade de realizar essa intervenção para melhor eficiência no funcionamento do sistema de captação de água”, destaca o superintendente do Depasa em Rio Branco, Miguel Félix.

No momento da intervenção, as atividades da ETA II estarão suspensas, possibilitando a reparação de outros setores da central de captação. O gestor informa que as regionais do Segundo Distrito, Floresta, Calafate e Universitário terão o fluxo de abastecimento reduzido, após a conclusão dos serviços.

“Os reservatórios que atendem essas comunidades estarão cheios neste dia. Porém, após os serviços de manutenção, o processo de distribuição de água para os referidos sofrerá uma redução entre 24 e 36 horas, voltando à normalidade na sequência desse período”, relata Félix.