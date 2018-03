Entidades convocam todos os militares do Estado do Acre para Assembleia Extraordinária

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) vem se tornando a campeã de empenhos (recursos garantidos) extraorçamentários. Em apenas três anos, a parlamentar acreana destinou R$ 20 milhões junto ao Ministério do Esporte para os municípios do Acre que fizeram a lição de casa e estavam adimplentes para celebrar convênios com a União e apresentarem projetos que resultam em obras de grande alcance social, principalmente nas cidades do interior do Estado.

Na última quinta-feira, Jéssica Sales esteve no Ministério do Esporte para reivindicar ao ministro Leonardo Picciani, a liberação de pagamentos de projetos dos municípios acreanos que estão aptos a receber os recursos para darem continuidade a obras que dependem de recursos federais. A parlamentar agradeceu o apoio que a pasta vem hipotecando ao seu mandato desde que assumiu uma das oito cadeiras do Acre na Câmara dos Deputados.

Segundo Jéssica Sales, o ministro do esporte “demonstrou ser um grande parceiro do povo acreano, já que em apenas três anos de mandato atendeu os pleitos apresentados por mim. Conseguimos destinar R$ 19 milhões para os municípios do Vale do Juruá, além de R$ 1 milhão para o município de Manoel Urbano, no Vale do Purus, totalizando R$ 20 milhões de recursos extraorçamentários para projetos de relevante alcance social”.

A parlamentar destaca que é importante que os prefeitos estejam atentos aos prazos estipulados para apresentação e aprovação dos projetos. “Aguardamos que as prefeituras cumpram o dever de finalizarem e aprovarem os projetos nos prazos estabelecidos para que as obras possam ser realizadas e a população possa desfrutar dos espaços para se socializarem através das práticas esportivas e também de lazer que serão levadas as comunidades”, destaca Jéssica Sales.

Distribuição dos recursos em três anos de mandato

Cruzeiro do Sul: R$ 12.975.000,00

– Centro de Iniciação no Esporte – R$ 4 milhões

– Complexo Esportivo no Aeroporto Velho – R$ 5 milhões

– Reforma de Quadras ( Santa Luzia, Lagoinha, Saboeiro) – R$ 975 mil

– Construção de Quadra de Esporte (Ramal 2) – R$ 500 mil

– Construção de Ginásio Coberto ( Vila Assis Brasil) – R$ 1 milhão

– Construção de Quadra de Esporte ( Liberdade) – R$ 500 mil

– Construção de Quadra de Esporte ( Simpatia) – R$ 500 mil

Rodrigues Alves: R$ 500 mil

– Construção de Quadra de Esporte (São Jerônimo) – R$ 500 mil

Mâncio Lima: R$ 4 milhões

– Modernização do Estádio Totão – R$ 3 milhões

– Construção de Quadra de Esporte ( Pentecoste) – R$ 500mil

– Construção de Quadra de Esporte (São Domingos) – R$ 500 mil

Porto Walter: R$ 2 milhões

– Modernização do Estádio Municipal – R$ 1.5 milhão

– Construção de Quadra de Esporte (2º Distrito) – R$ 500 mil

Manoel Urbano : R$ 1 milhão

– Construção de Quadras de Esporte – R$ 500 mil

– Construção de Quadra de Esporte – R$ 500 mil