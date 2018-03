Empresários do Acre estão otimistas com as vendas durante a páscoa no estado

A Páscoa, se depender do ânimo dos empresários, vai ser ainda mais vantajosa que a do ano passado. É o que acredita 57% dos comerciantes entrevistados em uma pesquisa institucional divulgada à imprensa esta semana. E a expectativa deve se concretizar ate o próximo domingo, dia 1º.

Segundo o levantamento, grande parcela da população de Rio Branco consegue manter normalmente seu orçamento doméstico no decorrer dos meses do primeiro trimestre. Porém, 34% dizem ter “cautela”, tendo em vista sempre manter a ordem nas contas a pagar.

A pesquisa, realizada entre 12 e 16 de março, apenas em Rio Branco, mostra que as prateleiras dos mercados continuam conquistando espaço. Pelo menos 16% desses estabelecimentos avaliados creem no aumento das vendas até o final de semana. Há ainda 40% dos empresários não muito otimistas, acreditando na mesma média de venda.

Além desse, mostra o estudo, 24% dos estabelecimentos contatados se omitem quanto à expectativa de vendas, juntando-se aos outros 20% não acreditam em maior volume de vendas para o próximo domingo de páscoa frente às vendas dessa data em 2017.

Avaliação da população

O levantamento aponta que 54% da população precisar reduzir níveis de consumo para alcance de equilíbrio financeiro para conseguir atender as necessidades essenciais. Dentre outros fatores que preocupam a população de Rio Branco, a pesquisa destaca a parcela que aponta os constantes aumentos dos preços administrados pelo governo, a exemplo de energia, combustível, transportes, etc.

Dentre os produtos com maior propensão a gasto de consumo para o domingo de páscoa, os ovos de páscoa são destacados por 41% da população. Com relação aos ovos de páscoa desejados, 38% da população vão realizar gastos com a compra daqueles de tamanho médio, 37% com os considerados de tamanhos grandes e 25%, com os de tamanho pequeno. Com relação a marcas dos produtos achocolatados, 44% da população devem preferir aquelas de maior fama e 37% se mostram indiferentes ao detalhe.

Peixe também entra na lista

Para 97% dos empresários otimistas com o movimento de clientes esperado para o domingo de páscoa, as vendas de produtos achocolatados devem alcançar crescimento equivalente a até 5%. Destes empresários, 58% dos empresários esperam à comercialização de grande volume de peixes da região, seguidos por 13% com boa expectativa para a venda de bacalhau.

Entre os empresários com tal expectativa, 57% acreditam em vendas superiores em até 8% sobre o volume do ano passado. Para a população com disposição a gastos para o domingo de páscoa, 63% do comércio com propensão a mais procura os preços se mostram como maior atrativo para essa população. Outros 16% entendem que a própria data incentiva a gastos, notadamente, pela população que conta com crianças na família ou nos ambientes de amizades.

Famílias devem se reunir

O levantamento indica que 41% da população de Rio Branco/AC devem comemorar o domingo de páscoa com cônjuges e filhos. Outra parcela de 31% vai reunir cônjuges, filhos e parentes, e 11% devem comemorar com filhos e parentes.

Convém observar 9% que devem comemorar junto a parentes.

Conforme informações, 38% da população estimam gastos entre 100 a 200 reais. Outra parcela de 24% deve gastar até 100 reais e 13%, entre 200 a 400 reais. Ainda se observa mais 24% que afirmam não saber o quanto devem gastar para comemorar na data.

Ofertas podem surpreender o consumidor

A pesquisa observa ainda 48% dos empresários do comércio com disposição à realização de ofertas e descontos sobre os bens de consumo voltados à data, visando atrair muito mais clientes e outros 8% que devem investir em promoção geral.

Com vistas à estimular a movimentação de vendas para a data, 37% fez modificações sobre o layout dos respectivos estabelecimentos de comércio, como forma de melhor apresentação dos produtos de maior procura para a data festiva.

Com relação ao pagamento dos gastos previstos para o domingo de páscoa, 82% da população devem optar pela modalidade de à vista. Quanto a essa população com desejo de pagamento à vista, 72% vão se utilizar de dinheiro em espécie e 13% do cartão de débito. Apenas 15% admitem interesse de uso do cartão de crédito para acerto de pagamento dos gastos previstos.

Consumo baixo para o período

Conforme a pesquisa, a população deve comprar o máximo de 03 ovos de páscoa para o domingo de páscoa. Convém o destaque que 78% têm a pretensão de comprar até 02. Outro aspecto de destaque é que 86% da população demonstram grande preocupação em relação ao controle dos gastos o domingo de páscoa.

Com isso, 50% têm a pretensão de assegurar valores entre 40 a 60 reais e mais 38%, entre 20 a 40 reais. Assim, 88% pretendem gastar entre 20 a 60 reais com a compra de ovos de páscoa. Quanto aos demais gastos previstos para o domingo de páscoa. 73% da população devem manter a mesma proporção daqueles estimados com ovos de páscoa e 27%, em menor proporção. Porém, 40% estimam gastos limitados a 100 reais.

Para 54% da população de Rio Branco, a redução do consumo doméstico se apresenta contundente nos últimos tempos, em razão da obrigação frente aos frequentes aumentos de preços administrados pelo governo, a exemplo dos combustíveis que afeta sensivelmente a economia de mercado. A cautela é o modo assegurado por 34% da população visando assim a manutenção de níveis adequados de consumo domésticos.