Em Porto Walter, Secretaria de Educação encerra contrato com barqueiros e alunos são obrigados a pagar transporte fluvial

Em Porto Walter, município da região do Juruá, pais de alunos estão pagando barqueiros para transportar seus filhos de um lado para o outro do rio Juruá porque o contrato de transporte fluvial que a Secretaria Estadual de Educação matinha foi encerrado.

Diariamente, 48 alunos da escola Borges de Aquino, administrada pelo Estado fazem essa travessia. É cobrado de cada um o valor de dois reais.

Carlos Ovídio, morador no 2º Distrito da cidade, reclama que ano passo o problema se repetiu. “No ano passado foi a mesma coisa. Eles ficam enrolando e os alunos prejudicados. Moro no Segundo Distrito e sei que é obrigatório o transporte e tem recursos pra isso”, diz.

Os pais e os alunos chegaram a fazer um abaixo-assinado pedindo ao Estado para voltar a bancar o transporte fluvial.

Nem a gerente do núcleo de Educação do Estado em Porto Walter, Maria José, tampouco o diretor da escola Borges de Aquino, Sebastião Brito, souberam informar ao ac24horas quando a Secretaria Estadual de Educação vai renovar o contrato com os barqueiros.

Por meio da assessoria de imprensa da Secretaria de Educação, o chefe do Departamento de Transporte e Logística do setor, Mário Reis de Almeida, informou que há um processo de licitação em andamento para nova contratação de barqueiros para o transporte diário dos alunos.

“Foi aberto processo licitatório para a contratação de barqueiros. O contrato venceu há pouco tempo e quando vence precisa de novo processo licitatório e por isso houve esse contratempo. Mas o pessoal da Comissão Permanente de Licitação está indo lá na próxima semana após esse feriado para continuar esse processo de licitação que já começou.”