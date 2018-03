Deputado Jenilson Leite intermedia presença fixa do INSS no Jordão

O deputado Jenilson Leite (PCdoB) apresentou na sessão desta terça-feira (27) uma indicação solicitando do instituto Nacional de Segura Social (INSS), atendimento no município de Jordão. O parlamentar salientou que Jordão é uma das cidades mais isoladas do Acre, e o acesso ao município somente é possível por meios fluviais ou aéreos, com custos altíssimos.

“Esta indicação eu estou fazendo a pedido do vereador do Jordão, Roberto Rodrigues. Na verdade, essa é uma reivindicação antiga da população daquele município. A atuação do INSS no município é fundamental, pois as pessoas que precisam desse atendimento têm que se deslocar para Tarauacá, e muitas vezes não conseguem e retornam ao município apenas com o prejuízo”, disse o deputado.

Ainda de acordo com Jenilson, a população indígena é a que mais sofre com a falta de atendimento. “São pessoas que não estão acostumados com o branco, que não conseguem uma comunicação clara, devido a sua língua materna, e ao chegar ao município de Tarauacá não tem uma pessoa que possa acompanha-los e auxiliar na tradução, para que possam requisitar os serviços que elas precisam”, complementou.

Para concluir, o deputado informou que conversou com o gerente executivo do INSS no Acre, Elias Evangelista, e o mesmo garantiu que convênios serão firmados com as prefeituras para facilitar o atendimento à população.

“Elias me falou do projeto que será firmado com as prefeituras dos municípios para facilitar o atendimento. De acordo com o termo, cada prefeitura terá uma sala própria com um servidor da própria prefeitura para atender aos requerimentos dos municípios. Isso facilitará demais o atendimento e os moradores não terão mais que se deslocar de suas cidades para receber seus benefícios. O prefeito de Jordão já falou que está de acordo com o convênio, ele está vindo hoje para Rio Branco para a gente conversar sobre o assunto”, concluiu.