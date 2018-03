Coletivo de Artes Urbanas lança Semana do Graffiti em Rio Branco

A Prefeita Fernanda Hassem, participou na terça-feira, 27, da cerimônia de lançamento do programa Internet Para Todos, realizado no Teatro de Náuas, em Cruzeiro do Sul.

O evento contou também com a presença de 20 prefeitos do Estado do Acre, sendo que da regional do Alto Acre participaram: Antônio Barbosa (Zum) de Assis Brasil, Raimundo Nonato (Raimundão) vice-prefeito de Epitaciolândia, José Augusto de Capixaba, Francis Ubiracy (Bira) de Xapuri.

O evento contou ainda com a presença do Ministro da Ciência e Tecnologia, inovação e comunicação, Gilberto Kassab, os senadores Jorge Viana, Gladson Cameli e Sergio Petecão e o deputado federal Alan Rick.

O Projeto tende a beneficiar comunidade rurais e urbanas de Brasiléia e demais municípios com internet, levando a inclusão digital a diversos locais do município. A Prefeita Fernanda Hassem falou dos benefícios que o projeto irá oportunizar.

“Participaram do lançamento do programa internet para todos 20 prefeitos do Estado do Acre, sendo que a ideia principal é ofertar internet para os moradores da área urbana e rural dos municípios, levando a comunicação rápida, podendo assim oportunizar a todos”, disse Fernanda.