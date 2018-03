Bradesco de Porto Walter fica sem dinheiro e deixa servidores na mão

Na manhã desta terça-feira, 27, investigadores da 4ª Regional de Polícia Civil, localizada no bairro Tucumã, cumpriram três mandados de busca e apreensão em residências de suspeitos pelo crime de receptação. A ação policial tinha como principal objetivo recuperar eletrodomésticos furtados no início do ano de uma loja do ramo.

O crime de furto ocorreu em janeiro deste ano, os criminosos arrombaram o depósito da loja e subtraíram aparelhos de ar-condicionado, geladeiras, bebedouros industriais e outros eletrodomésticos em valor estimado de trezentos mil reais.

A Policia Civil instaurou um inquérito e por meio do serviço de investigação foram desvendados os envolvidos no furto e a consequente localização dos eletrodomésticos.

O delegado titular da 4ª. Regional, Rafael Pimentel, explicou que os suspeitos estão respondendo por furto e receptação, e até o momento as mercadorias apreendidas somam o valor aproximado de cem mil reais.

“Já ouvimos os envolvidos neste furto de grande vulto. Estamos trabalhando agora para recuperar o restante dos eletrodomésticos e punir os receptadores”, pontuou o delegado.

As investigações continuam no sentido de identificar as pessoas envolvidas no crime de furto e para quem o grupo teria vendido os produtos subtraídos.