Prefeitura realiza Fórum de Educação Infantil de segunda a quarta-feira

Integrantes do Movimento Brasil Livre organizam uma agenda de manifestações pelo Brasil pedindo a prisão do ex-presidente Lula. Os atos estão marcados para os dias 26 e 31 de março e 03 e 04 de abril.

No Acre, a primeira manifestação será um buzinaço, no dia 31, às 17h, no Parque da Maternidade. Depois, no dia 03 de abril, ocorre um ato na frente do Palácio Rio Branco, às 18h.

“Não adianta ficar só reclamando pela internet e cobrando uma ação energética se você não for para as ruas e fazer sua parte”, informa o comunicado do MBL.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região analisa nesta segunda-feira, 26, o recurso da defesa do ex-presidente contra a decisão da 8ª Turma que confirmou a condenação do petista a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no final de janeiro. Se mantida a decisão, Lula poderá ser preso caso o STF rejeite o habeas corpus no dia 4 de abril.

Nesta segunda, integrantes de diversos movimentos a favor e contra Lula realizam manifestações durante o julgamento do recurso do petista.