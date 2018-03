Ifac abre inscrições de seleção para cursos básicos de inglês e espanhol

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para cursos de formação inicial e continuada em Inglês e Espanhol, na modalidade semipresencial. Estão sendo ofertadas 100 vagas para os municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Xapuri.

As inscrições são presenciais e devem ser realizadas até o dia 28 de março. Para concorrer às vagas, os candidatos deverão apresentar ficha de inscrição preenchida corretamente e cópia do documento de identidade, no setor de Registro Escolar da unidade do Ifac em que deseja realizar um dos cursos.

De acordo com edital, as vagas serão preenchidas conforme ordem de chegada dos candidatos. A lista preliminar de inscritos será divulgada no dia 30 de março. Os candidatos que tiverem interesse em interpor recurso deverão apresentar as justificativas entre os dias 02 e 03 de março. A lista final de inscrição será divulgada no dia 04 abril.

Para efetuação da matrícula, os candidatos selecionados para as vagas disponíveis deverão apresentar cópias e originais dos documentos CPF, Cédula de Identidade para candidatos brasileiros natos ou naturalizados, Certidão de Registro Civil de nascimento ou casamento, comprovação de estar em dia com o Serviço Militar (candidato do sexo masculino e maior de 18 anos), documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais (candidatos maiores de 18 anos), comprovante de escolaridade e uma foto 3×4.

Candidatos estrangeiros deverão apresentar ainda o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) e Passaporte com visto de estudante, ou outro documento que, por previsão legal, permita que o estrangeiro estude no Brasil, em substituição ao documento de identidade.

Já para aqueles que são servidores do Ifac, no ato da matrícula também deverão ser apresentadas cópias e originais de documento comprobatório de vínculo empregatício com o Instituto Federal do Acre, além de comprovante de dispensa emitido pelo chefe imediato, para servidores que estudarão no horário de trabalho.

Acesse o edital pelo link: https://goo.gl/DqeNpm.