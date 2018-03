Homem é morto a terçadadas no bairro do Remanso, em Cruzeiro do Sul

Os principais dirigentes do PCdoB do Acre se reuniram neste sábado (24), no plenário da ALEAC, para discutir o projeto político eleitoral que se avizinha, e também para comemorar o aniversário de 96 anos da legenda. O encontro contou com a participação dos presidentes dos 22 diretórios municipais.

Na reunião, os dirigentes pontuaram durante suas falas como devem ser o norte da batalha eleitoral de 2018. O deputado federal Moisés Diniz trouxe uma mensagem de encorajamento a militância comunista. Já o deputado estadual Jenilson Leite fez uma avaliação do desenho que está em curso no campo proporcional. Coube a ex-deputada Perpétua Almeida falar da conjuntura nacional e os desafios da sigla para o futuro. O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Edvaldo Magalhães, fez uma explanação pontuando a história comunista no território acreano, bem como destacou os desafios que vem pela frente.

Ainda na reunião do comitê estadual, também foi escolhida uma nova diretoria para comandar o PCdoB nos próximos meses. Sendo o presidente o vereador da capital e líder do prefeito do prefeito Marcus Alexandre, Eduardo Farias, e o vice-presidente é o Chagas Batista, ex-vereador e ex-vice-prefeito de Tarauacá.

Em tom de animação, a cúpula partidária deu ênfase ao projeto eleitoral e os desafios da sigla mais longeva da história política brasileira no Estado, bem a nível nacional com a candidatura de Manuela D’Ávila. “O PCdoB sempre foi um partido aliancista e também muito comprometido com a causa da FPA, por isso estará comprometido com as alianças progressistas. Além disso, buscará discutir no campo das alianças a construção de uma frente amplo nas proporcionais para estadual e federal, visando eleger o maior número de parlamentar possível”, disse o novo presidente.

O encontro foi finalizado com uma homenagem póstuma a primeira presidente do PCdoB acreano, professora Rita Batista, morta em 2017.