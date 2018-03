Detran/Acre publica edital de suspensão de Carteiras de Habilitação

Idosos com idade igual ou superior a 60 anos, com diagnóstico de incontinência urinária, e pessoas com deficiência podem ter acesso a fraldas geriátricas com até 90% de desconto pelo programa Farmácia Popular do Brasil.

No Acre, cinco estabelecimentos – quatro em Rio Branco e um em Cruzeiro do Sul – são cadastrados no “Aqui Tem Farmácia Popular” e estão habilitados a repassar o produto com desconto.

Para adquirir o produto nas farmácias credenciadas o paciente ou representante legal deve apresentar documentos pessoais, prescrição e laudo ou atestado médico que indiquem a necessidade do uso da fralda. No caso de pessoas com deficiência, é preciso constar no documento a respectiva Classificação Internacional de Doenças (CID)

O programa Farmácia Popular do Brasil funciona atualmente com a modalidade “Aqui Tem Farmácia Popular”, em parceria com farmácias particulares e drogarias comerciais. O Ministério da Saúde subsidia até 90% do valor de referência e o cidadão paga a diferença até o preço de venda praticado pelo estabelecimento.​