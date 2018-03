Corpo encontrado na Estrada do Mutum é de adolescente de 13 anos, diz IML

O compositor e cantor acreano Sérgio Souto apresentará no dia 28 de março, às 20 horas, o show “Elas soltam a voz”, no Teatro Plácido de Castro. Ele cantará suas lendárias canções como Minha Aldeia, Falsa Alegria – que conquistou o 1º lugar do Festival Brahma de Música Popular -, e Lembrando de Você, mais conhecida por Albatroz. A noite será sem dúvida um tributo as mulheres, porque ao lado do cantor estarão vozes como de Camile Castro, Raquel Ribera, Manu, Vivi Silva, Mariana Marques, Déia Conceição e Nina, Lidiane Cabral e Heli. Destas, apenas as duas primeiras tem experiência musical tanto no palco quanto na carreira profissional. Já as demais, ainda desconhecidas do grande público, são amantes da música de boa qualidade, que mandam bem quando soltam a voz.

Sérgio Souto desde que retornou a residir em Rio Branco tem se articulado entre shows e na apresentação da genuína música popular, mostrando ao público acreano as mais belas canções com poesias repletas de rimas ricas em romance, bom humor e história. Ele será acompanhado no show pelos melhores músicos acreanos, sob a regência do maestro André Dantas.

Os ingressos do show, que tem o apoio da FEM – Fundação Elias Mansour, custam R$ 30,00 (inteira); com direito à meia entrada para estudantes, professores e idosos, no valor de 15 reais. O evento promete fechar o mês da mulher com alegria e dose de energia positiva.