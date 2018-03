Cidade do Povo tem caminhada em alusão ao Domingo de Ramos

A Semana Santa começou na Cidade do Povo com uma manifestação religiosa pelas ruas do bairro, realizada por integrantes da comunidade São Lucas, coordenada pelo padre Massimo Lombardi.

A programação de ontem foi em alusão ao Domingo de Ramos, data que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, dia antes de sua morte, e marca a abertura oficial da Semana Santa da igreja católica.

Na Cidade do Povo, os cristãos caminharam pelas ruas com ramos nas mãos receberam a bênção do padre Massimo Lombardi.

“Tudo para a cultura da paz. Na Cidade do Povo nunca mais aconteceu atos de violência graças a Deus.

Cidade do Povo é cidade pacificada e reconciliada em nome de Jesus”, afirma Massimo Lombardi.

Na sexta-feira passada, um grupo de religiosos da comunidade fez a encenação da morte de Cristo pelas ruas do bairro.