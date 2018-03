Avante apresenta Sanderson Moura para o Senado e David Hall para o governo do Acre

O sindicalista e policial federal Franklin Albuquerque, presidente do Avante (antigo PTdoB) no Acre, apresentou nesta segunda-feira, 26, em uma transmissão ao vivo pelo Facebook, os dois nomes do partido para o campo majoritário. São eles, o advogado criminalista Sanderson Moura, pré-candidato ao Senado, e o professor universitário e filósofo David Hall, pré-candidato ao governo do Estado.

Em sua apresentação, David Hall evidenciou a necessidade de um debate com propostas e sem fisiologismo político.

“Nós do Avante apresentamos essa pré-candidatura ao governo do Estado do Acre com muita humildade e responsabilidade para que a população acreana possa ter uma alternativa possível para além dessas forças que disputam o poder pelo poder, mas que na verdade representam mais do mesmo. Não adianta ser situação por situação ou oposição por oposição. Nós somos um partido de proposição e a nossa candidatura se propõe a governar esse Estado reunindo as melhores pessoas independentemente de filiações partidárias ou de ideologia. Chega de distribuir as secretarias para partidos políticos. Os cargos públicos devem ser exercidos pelas mais competentes e capacitadas”, disse Hall.

Para o advogado Sanderson Moura o maior problema da política brasileira é a falta de ética.

O advogado acha que há uma crise de lideranças na política local e por isso se coloca como aspirante a candidato ao Senado da República.

“Vivemos um momento de caos, é verdade, mas dos caos, como já dizia um filósofo, é que nascem as estrelas. E as estrelas é que nós estamos aqui querendo fazer nascer a partir do Estado do Acre nas candidaturas que o Avante se propõe a apresentar à sociedade acreana.”

Sanderson Moura é o sétimo pré-candidato que se apresenta até o momento para concorrer a uma das duas vagas ao Senado. Os nomes que se colocam à disposição no período pré-eleitoral são: Jorge Viana e Ney Amorim, ambos do PT; Sérgio Petecão (PSD) e Márcio Bittar (MDB); Fernando Lage (PSL); e Minoru Kinpara (Rede).

Já na disputa pelo governo do Estado, o professor David Hall é o quinto pré-candidato. Além dele há os nomes de Lyra Xapuri (PRTB), Gladson Cameli (Progressistas), Marcus Viana (PT) e Ulysses Araújo (sem partido).