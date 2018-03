Partidos que apoiam pré-candidatura de Gladson Cameli ao governo instituem Conselho Político para eleições de 2018

Os partidos que apoiam a pré-candidatura do senador Gladson Cameli (Progressistas) ao governo do Acre nas eleições de 2018 instituíram na tarde deste sábado (24) o Conselho Político responsável pela condução e organização da sigla a partir da agenda dos pré-candidatos a cargos majoritários, prevista para iniciar na próxima semana.

Cada partido indicou um representante político para o planejamento de pré-campanha e a formação de chapas proporcionais para deputado estadual e federal.

Cameli abriu o evento dando boas-vindas ao MDB, PTB e Solidariedade, afirmando que a instituição do Conselho Político é o ponta pé inicial da pré-campanha. O senador pediu empenho e dedicação de cada partido e uma nova etapa de trabalhos com paz e diálogo com a população.

“Tomei café hoje pela manhã com as lideranças do MDB e aqui damos as boas vindas a eles, e também ao PTB e ao Solidariedade que se integram à nossa grande família. Daqui pra frente, abrimos um nova página na nossa longa caminhada com planejamento e metas, pensando sempre em servir bem o povo do Acre”, acrescentou o senador.

Fazem parte do arco da aliança em apoio a chapa Gladson Cameli e Major Rocha o Progressistas, PSDB, PPS, PTC, PSC, PR, PMN, DEM e PSD.

Para o pré-candidato a vice-governador Major Rocha (PSDB), a criação do conselho político é a demonstração do compromisso deste grupo com os principais problemas do estado. O tucano disse que recebe o MDB de Flaviano e Marcio Bittar de braços abertos.

“Estamos no caminho certo, uma vez que este Conselho Político tem um papel fundamental no suporte do processo de mudança. O Acre não aguenta mais o atraso econômico que se encontra, vamos fazer um plano que possamos colocá-lo em execução todos os dias em caso de vitória”, revelou Rocha.

Os membros do Conselho Político deliberaram as primeiras pautas de debates na sala de reuniões Teotônio Vilela já na tarde deste sábado, e darão continuidade aos trabalhos em torno da pré-campanha de 2018 através de um calendário de atividades em Rio Branco e no interior do estado.