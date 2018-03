Morre ao 83 anos, Iolanda Angelim, mãe do deputado federal Raimundo Angelim

A Associação de Portadores de Hepatite do Acre ( APHAC) realizou na manhã desta sábado (24) um bazar beneficente com a renda revestida para ajudar no tratamento de portadores do vírus da hepatite no Acre e homenageou parceiros da associação pela ajuda na manutenção da estrutura que atende mais de cinco mil pessoas na capital e milhares nos municípios do interior do Estado.

O deputado Heitor Júnior, que é um dos parceiros da associação há mais de 13 anos, destaca que a APHAC foi fundamental para sua recuperação quando contraiu o vírus da hepatite C. Ele destaca ainda a ajuda que a entidade recebe de empresários, políticos e pessoas engajadas na luta para vencer a doença que atinge, segundo dados do Ministério da Saúde, 80 mil pessoas no Acre.



Durante todo o evento, a equipe da APHAC atendeu dezenas de pessoas com a realização de testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C, aferição de pressão e cortes de cabelos. O prefeito Marcus Viana (PT), a vice-prefeita Socorro Neri (PSB), o cabeleireiro Jorge e Delfino Júnior foram alguns dos homenageados pelos serviços prestados a Associação de Portadores de Hepatite do Acre.

“Quando eu cheguei na APHAC, eu estava sem esperanças de viver, abatido pelo vírus da hepatite C. Foi aqui que aprendi a lutar contra a doença e passei a integrar essa equipe que vem realizando um fantástico trabalho à frente da associação nos últimos 13 anos”, disse Heitor Júnior, que homenageou o atual presidente Associação dos Portadores de Hepatite, Antônio Mariano.

Heitor Júnior falou ainda dos avanços no tratamento da doença e dos medicamentos que possibilitam a cura dos portadores de hepatite num curto prazo de 90 dias. “Recebemos a garantia que todas as pessoas diagnosticadas com o vírus da hepatite receberão esse revolucionário tratamento em 2018 e 2019. Os medicamentos custam R$ 300 mil por paciente tratado”.

O prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, que disponibilizou uma psicóloga para atender dois dias por semana na APHAC disse que o trabalho da associação é de reconhecida importância em todo o Estado. O gestor municipal recebeu uma homenagem juntamente com sua vice, pela parceria que vem mantendo desde seu primeiro mandato à frente da administração municipal da capital.