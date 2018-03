Marcus pensa igual a Gladson: fim da Florestania e foco na Agroindústria

O conceito de Florestania que visa promover cidadania adaptada à floresta amazônica e que durante quase duas décadas predominou como modelo político e social no Acre e serviu para que o Estado se tornasse “referência mundial”, segundo as publicações oficiais, deve ser descartado caso Marcus Viana se torne governador. Pelo menos é o que sua equipe de notáveis está esboçando num plano de governo que deve ser debatido ainda em plenárias da Frente Popular.

Assim como Gladson Cameli, que é ruralista declarado, e já afirmou categoricamente que o Acre, caso se torne governador, terá como base a agroindústria para gerar emprego e renda, Marcus também tem os mesmos pensamentos, só que para isso terá que vencer barreiras internas dentro do seu próprio partido e até mesmo um dos seus principais apoiadores, o senador Jorge Viana (PT).

Na cabeça do atual prefeito de Rio Branco que deixa o cargo no dia 7 de abril, ou a Florestania passa para o segundo plano de sua gestão, como um ciclo, ou o Estado sofrerá economicamente no futuro. Afinal, as contas devem ser pagas hoje e quem tem ambições politicas tem pressa.

Aliado de Marcus, o ainda secretário de Industria, Sibá Machado, afirmou em entrevista no Bar do Vaz que Florestania deve ser aplicada em relação as pesquisas da biodiversidade e que o Acre precisa focar na geração de emprego e renda com agroindústria.

O fato é que vários ruralistas e grandes financiadores já foram convidados por Marcus para contribuírem com tal projeto. Não se sabe se o prefeito terá exito em conquistar essa ala da economia que notadamente é unha e carne com Gladson Cameli.