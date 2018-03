Família de acreanos morre atropelada no interior do Rio Grande do Norte

Uma família de acreanos morreu atropelada na noite deste domingo, 25, na cidade de Pau dos Ferros, no interior do Rio Grande do Norte. O casal Francisco Raulino Júnior e Elianai de Melo Bandeira e o filho Francisco Raulino Neto não resistiram aos ferimentos e tiveram morte instantânea.

Segundo informações do site O Alto Acre, uma caminhonete Hilux de cor branca dirigida por um empresário dono de um posto de combustível na região teria colidido contra a família que estava numa motocicleta na BR-405. O veículo estava em alta velocidade.

Francisco Raulino é sobrinho do prefeito da cidade de Epitaciolândia, Tião Flores, e teria mudado recentemente para o Nordeste junto com sua esposa, Elianai de Melo Bandeira, filha do atual Secretário de Meio Ambiente de Brasiléia, o ex-vereador Jonas Bandeiras, juntamente com o filho menor.

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, está de férias na cidade e testemunhou a tragédia. Os corpos estão sendo preparados na cidade de Mossoró e devem ser transladados para o Acre na próxima terça-feira, 27.

As prefeituras do municípios de Brasileia e Epitaciolândia devem decretar luto oficial de três dias pela morte da família