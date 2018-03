Com quebra de tabu, Rio Branco vai encarar o Humaitá na semifinal

Depois de dois anos sem conseguir vencer o Galvez, o Rio Branco quebrou o tabu neste domingo (25) no estádio Florestão.

A Vitória por 3 a 2 deu ao Estrelão a liderança do grupo e terminou com um jejum de mais de 24 meses sem derrotar o time militar.

Numa partida com três pênaltis e uma arbitragem abaixo da média, os dois times, que já estavam classificados, fizeram um jogo muito movimentado, apesar do forte calor.

O Estrelão chegou a está vencendo por 2 a 0, sofreu o empate, mas garantiu a vitoria com Mateus Oliveira.

O Mais Querido vai enfrentar o Humaitá na quarta-feira (28) na Arena da Floresta, pela semifinal do campeonato acreano.

A partida começa às 19h30.

Confusão marca jogo do Atlético na fronteira

O último semifinalista que faltava para fechar a tabela da próxima fase do estadual de futebol, foi conhecido neste domingo (25) no jogo em que o Atlético empatou em 1 a 1 com o Plácido de Castro, no interior do estado.

O alvi celeste se classificou porque tinha a vantagem do empate.

No segundo tempo, a partida foi interrompida depois de uma discussão entre jogadores das duas equipes.

A policia militar teve que intervir. O Atlético terá como adversário o Galvez, também na quarta-feira (28) às 17h30.