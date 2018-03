Após vazamento de áudio, Sibá pede desculpas a Jackson Ramos no Bar do Vaz

O coronel Ulysses Araújo quebrou um pacto de confiança com o ac24horas. Na quinta feira, 15, ele foi convidado a participar da gravação do Bar do Vaz. Trouxe uma grande comitiva e a direção do site permitiu, com a maior boa vontade, que todos pudessem assistir a gravação na redação do jornal, mas durante a participação do pré-candidato ao ao governo, SEM PARTIDO, um dos membros de sua comitiva, gravou e usou ao vivo no Instagram, o conteúdo que é de EXCLUSIVIDADE de ac24horas.

Foi um gesto desleal que causou constrangimentos aos produtores do Bar do Vaz. Mesmo assim, por não ter nada contra o pré-candidato e por achar justas as suas declarações, a direção do site decidiu publicar a entrevista, mas desde já avisa a equipe do Coronel Ulysses e aos demais entrevistados, que a partir de agora os convidados não terão acesso ao estúdio de gravação.

Confiança é como palavra: uma vez quebrada, difícil reconstituí-la.

Marcos Venicios – editor do ac24horas