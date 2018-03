Na Baixada da Sobral, Marcus Viana inaugura Centro de Iniciação ao Esporte

Com a presença de centenas de pessoas da comunidade, políticos, do tetracampeão mundial pela seleção brasileira de futebol em 1994, Zinho, e da ex-jogadora da seleção de basquete, Iziane Castro, o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana, inaugurou na manhã deste sábado, 24, o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Bonsucesso FC, no Aeroporto Velho, ao lado do Ginásio Coberto Álvaro Dantas, na Baixada da Sobral.

Pelo menos 20 modalidades esportivas poderão ser praticadas no CIE, sendo 13 olímpicas, 6 paralímpicas e 1 não olímpica. As obras custaram R$ 5.338.791,93, sendo R$ 875.888,48 em recurso próprio e R$ 4.462.903,45 em convênio com o Ministério dos Esportes.

O objetivo dos Centros de Iniciação ao Esporte é ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva em territórios de vulnerabilidade social das grandes cidades brasileiras. O Ministério do Esporte desenvolveu a concepção do CIE no âmbito da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento.

Marcus Viana destacou que a obra foi iniciada na gestão da então presidente Dilma e do ex-ministro dos Esportes, George Hilton, atualmente deputado federal por Minas Gerais, que participou da solenidade.

“Cuidar do esporte, investir no esporte é cuidar das gerações, das crianças, dos jovens. Hoje é a realização de um sonho concretizado a partir da gestão da presidente Dilma, do ministro George Hilton (ex-ministro dos Esportes). Hoje nós estamos dando um passo importante na modalidade de esportes de alto rendimento, esportes de quadra, também aos esportes amadores. Nós vamos continuar apostando no esporte”, disse o prefeito.

A prefeitura também ficará responsável por administrar um conjunto de quadras esportivas e pracinhas construídas pelo Estado localizada ao lado do Centro de Iniciação ao Esporte.



A estrutura do Centro

O Centro de Iniciação ao Esporte será administrado pela Secretaria de Municipal de Esportes de modo compartilhado com as federações de Tae-kwon-do, Voleibol, Basquetebol, Atletismo, Handebol, Tênis de Mesa, Judô, Boxe, Ginástica, Shotokan de Karatê-Do Tradicional, Futsal e Basquete Cadeirante.

O CIE tem um ginásio que possui pavimento térreo e mezanino. No térreo há a área de jogos, banheiros e vestiários, 3 salas administrativas, copa, banheiros acessíveis, escada e plataforma. O mezanino contempla área para academia e banheiro acessível.

O ginásio, segundo o projeto, foi formatado para abrigar diferentes modalidades esportivas: handebol, futsal, voleibol, basquetebol, ginastica artística, ginástica rítmica, badminton, tênis de mesa, lutas gerais, judô e tae-kwon-do, boxe e levantamento de peso, golbol e esgrima.

Serão instalados outros equipamentos esportivos como tabelas de basquete, traves de futebol, postes e rede de vôlei, arquibancadas, iluminação interna e externa, acessibilidade na área externa e no ginásio, instalação de bancos em concreto e lixeiras metálicas, execução de calçada, execução de paisagismo no entorno, quadra de areia, além de espaço esportivo para salto em altura, arremesso de peso, salto em distância e pista de atletismo de 100 metros.

A área construída do CIE é de 21.255,39 metros quadrados, constando de uma estrutura coberta com dimensão 39mx45m, com estrutura em concreto, cobertura metálica, platibanda em telha metálica, contendo os seguintes ambientes: térreo: área dos jogos, banheiros/vestiários feminino e masculino, 3 salas administrativas, copa, banheiros acessíveis, escada e plataforma que dão acesso ao mezanino, que contempla área para academia e banheiro acessível.