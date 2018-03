Homem é preso com celulares, dinheiro e droga em cidade do interior do Acre

Assessoria de Comunicação da PMAC

Uma ação conjunta de homens das Polícias Militar e Civil de Manoel Urbano resultou na desarticulação de um ponto de venda de drogas na cidade. Durante a ação dois homens foram presos e uma carabina de pressão adaptada foi apreendida.

As equipes realizaram uma ação policial a uma residência no bairro São Francisco, que seria utilizada para o comércio de substância entorpecente na região. No interior do imóvel foram encontrados 37 trouxinhas de cocaína e 22 barrinhas de maconha, além de balança de precisão e uma carabina de pressão adaptada para calibre 22.

Os dois homens, um de 36 e o outro de 20 anos, que se encontravam no interior da residência receberam voz de prisão e foram conduzidos para Delegacia Geral da cidade.