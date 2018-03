Apenas mais uma crônica de amor

Caros leitores, o texto abaixo é o que se explica no título, uma crônica. Sincera, objetiva. E para as leitoras, fica a fica a dica: Se combina com você, use sem moderação.

Querido estranho,

Peço que tenha paciência comigo, a maioria não tem; e gostaria que você fosse diferente. Eu sou totalmente estranha. Tenho minhas manias estranhas, meu jeito de falar também é estranho, meu gosto é estranho, tenho a risada estranha, meu jeito de entender as coisas é estranho e o jeito que eu penso também é bem estranho, mas eu gosto de ser estranha.

Entenda que eu sou carente, e muito por sinal. Gostaria que você me abraçasse o tempo todo, mas bem apertado sabe? Pra eu sentir o seu calor e seu cheiro ficar na minha roupa. Eu sou extremamente ciumenta, portanto, não fale de meninas pra mim. Não gosto muito de flores, mas aceito mensagens de madrugada, mesmo que me acorde; eu não me importo. Quando eu estiver triste, mesmo que eu diga que não, é o momento que eu mais quero você por perto, que eu quero seu abraço, suas palhaçadas para tentar tirar um sorriso do meu rosto, do seu carinho, do seu amor. Gosto de meninos engraçados, mas não confunda com idiotas.

Queria também que você se importasse e se preocupasse comigo, gosto disso. Deixa eu te morder ta (e fazer cócegas também)? É o meu jeito estranho de mostrar afeto. Não seja muito meloso, isso não me agrada muito. Espero que seja romântico, mas não faça declarações exageradas; isso não faz meu estilo. Não mude comigo quando estiver com os seus amigos, cara, eu odeio isso. Mostre para os outros que eu sou sua, acho fofo quando sentem ciúmes de mim sabia? Seja homem pra dizer o que está faltando ou o que está em excesso, o que você quer ou não quer. Quero atitudes, quero carinho, quero sorrisos, quero lágrimas de alegria, quero companhia, quero amor sem medo.

Não desista de mim, assim, sem motivos ta? Todo mundo faz isso, e repito, gostaria que você fosse diferente. Não espere que eu te diga o que eu quero, o que eu sinto ou o que deixo de sentir, eu gostaria que você percebesse. Não deixe de me falar ‘eu te amo’ sempre. E se eu falar que eu te amo mais, acredite. Por favor, não quebre meu coração; apenas me ame. Me ame pelo o que eu sou ok? É tudo o que eu peço. E se acostume, eu sou completamente complicada.