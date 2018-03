Adolescente é morto a pauladas e tijoladas em Senador Guiomard

O corpo de Daniel Thaumaturgo de Araújo, que pode ter sido assassinado a pauladas e tijoladas na noite de sexta-feira (23), no bairro Amoti Pascoal, no município de Senador Guiomard, foi encontrado por populares na manhã desta sábado (24).

Segundo informações colhidas pela política, a vítima e segundo as investigações iniciais, teria envolvimento com o mundo do crime e essa pode ter sido a motivação do assassinato.

Segundo ainda o delegado Marcos Cabral, a família informou que Daniel Thaumaturgo saiu de casa na noite de sexta e só ficaram sabendo da morte por informação de terceiros.

Os familiares do jovem deverão ser ouvidos para saber se tinham conhecimento se a vítima estaria sofrendo ameaças ou qualquer pista que leve aos suspeitos.