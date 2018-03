Temer diz que apoiará queda do veto ao Refis das micro e pequenas empresas

O pesquisador meteorológico Davi Friale prevê para a próxima segunda-feira (26), a chegada de uma friagem no Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, planícies da Bolívia e da região de selva do Peru.

Friale diz, entretanto, que não haverá queda acentuada da temperatura, desta vez, mas o seu declínio junto com os ventos fortes que estarão soprando da direção sudeste, deixarão o tempo encoberto e frio durante o dia, com possibilidade de ser chuvoso, com aquela garoa característica das friagens.

Será a primeira friagem de 2018, antecipando em 30 dias, em relação às duas últimas ocorridas na região, nos dias 26 de abril de 2017 e no dia 27 de abril de 2016. Mesmo as que ocorreram no mês de abril foram fora da época normal destes fenômenos climáticos.

“Nossa primeira estimativa é de que, por exemplo, em Rio Branco e nas demais áreas do leste e do sul do Acre, assim, com no sul e no oeste de Rondônia, as temperaturas mínimas oscilem entre 17 e 19ºC, ao amanhecer de segunda-feira e de terça-feira. Durante o dia, entretanto, as máximas deverão ficar abaixo de 23ºC, com sensação térmica inferior, devido aos ventos”, informa o pesquisador.