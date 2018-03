Prefeitura segue com serviços de recuperação asfáltica em Rio Branco

Utilizando 200 toneladas de asfalto por dia, a Prefeitura de Rio Branco segue atuando nas zonas urbana e rural da capital acreana. Atualmente, nove equipes da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB) trabalham na manutenção viária com serviços de recapeamento asfáltico e tapa-buracos para a garantia da trafegabilidade nas vias, em especial os corredores de ônibus, vias estruturantes e acessos de bairros. Outras frentes cuidam de terraplanagem e drenagem.

Nesta sexta-feira, 23, o trabalho de tapa-buracos foi executado nas ruas Rio Grande do Sul e Ari Rodrigues, no Aeroporto Velho; ruas Fortaleza, Tapajós e Bahia, na Conquista; Rua Vereadora Maria Antônia, na Cidade do Povo; Baguari e Sorocaba, nos bairros Taquari e Doca Furtado; Rua Hélio Melo, no Residencial Macauã, Orquídea, no Tropical, e também nos ramais Vietnã e Gurgel, na Vila Acre/Amapá; e Estrada do Panorama.

A zona rural também recebe o serviço de recapeamento asfáltico por parte da Prefeitura, como nos ramais Vietnã e Gurgel e Estrada do Panorama. O piscicultor Ivan Barbosa relata a melhoria daquela via que é muito utilizada para o escoamento da produção agrícola da região. “O ramal agora está em melhores condições para que possamos tirar nosso peixe e levar para a cidade”. O estudante de engenharia Oteniel Salvatierra elogia a qualidade do serviço. “Estão fazendo bem feito e com atenção”.

A EMURB também mantém duas equipes realizando a manutenção viária no período noturno. Segundo o diretor técnico da empresa, Marco Antônio, “o trabalho noturno é uma forma de aproveitar melhor o tempo e o clima com temperaturas mais amenas, trabalhando nas ruas num período em que se pode causar menos impacto ao fluxo do trânsito de veículos”. A ordem do prefeito Marcus Alexandre é de que as equipes da EMURB aproveitem cada hora de sol para avançar no trabalho de manutenção viária na cidade.