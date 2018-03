Posto Floresta é vitima de crime nas redes sociais e polícia investiga caso

O Posto Floresta, localizado na Estrada da Floresta, em Rio Branco, é mais uma vitima do famigerado “Fake News”, informações falsas que são produzidas e compartilhadas nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 23, o empresário Ernandes Negreiros registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia da 4ª Regional, em Rio Branco. As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil.

De acordo com o registro, um video sem autoria circula nos grupos de whatsapp e facebook afirmando que o combustivel vendido no Estabelecimento é adulterado, o que não condiz com a verdade, segundo levantamento da Petrobrás, que até o momento não teve nenhuma denuncia de consumidor registrada sobre o caso. Nem mesmo órgãos de Defesa do Consumidor foram acionados pelas supostas vitimas.

Para o empresário Ernandes Negreiros o caso é sério e caberá a polícia e a justiça tomar providências. “É importante ressaltar o trabalho sério que fazemos. Em nenhum momento as supostas vitimas procuraram a direção do posto. Temos um rigoroso controle de qualidade que é aferido pela própria Petrobras e garantimos procedência do produto vendido em nosso posto”, enfatizou.

Quem compartilha ou produz informações falsas na internet pode sofrer sanções. A polícia Civil do Acre já abriu investigação sobre o caso e todos os perfis que compartilharam a informação inveridica serão catalogados e poderão sim responder por crime de calunia e difamação.