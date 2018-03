Parceria entre OAB/AC, ESA/AC e Universidade de Lisboa pode garantir mestrado e doutorado para advogados

Pela primeira vez na história da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) e Escola Superior da Advocacia do Acre (ESA/AC) foi firmada parceria com Universidade europeia. Na próxima segunda-feira, 26 de março, palestrantes do Acre e Rondônia estarão a caminho de Lisboa, em Portugal, para realizar o primeiro evento internacional promovido pelas duas instituições. O evento, que tratará sobre Direito Constitucional, visa qualificar tanto os advogados e operadores do Direito do Brasil, quanto de Portugal.

De acordo com o presidente da ESA/AC, Igor Clem, o evento ajudará a estreitar relações com a Universidade Clássica de Lisboa para firmar o que seria histórico para a advocacia acreana: o primeiro curso de mestrado e doutorado voltado para os advogados.

“Se a parceria for consolidada, os benefícios para a advocacia acreana serão inestimáveis! Teríamos o primeiro mestrado e doutorado voltado para a capacitação específica de advogados. Será um grande marco na história da atual gestão da OAB/AC e ESA/AC. Só o evento internacional, que em breve participaremos, já é um grande avanço.” Afirmou Clem.

Além do presidente da ESA/AC, Igor Clem, os membros da instituição Marcos Paulo e Renato Augusto vão participar do evento em Lisboa. O juiz de direito Clóves Augusto, representando a Faculdade da Amazônia Ocidental (Faao); o professor Cícero Sabino, expondo trabalho científico pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e representando a Faao; e o professor da ESA de Rondônia, Vinícius Lemos, também estarão presentes no evento que dará início a parceria com a Universidade Clássica de Lisboa.