Márcio Bittar volta atrás e continua candidato ao Senado pelo MDB

Tudo não passou de uma grande encenação para forçar o senador Gladson Cameli (PP), pré-candidato ao Governo, escolher um vice conveniente ao MDB. Nesta sexta, 23, durante um Encontro do MDB, em Rio Branco, não só se confirmou que o partido irá apoiar Cameli nas eleições de 2018, como Márcio Bittar (MDB), o mais radical, voltou atrás e será candidato ao Senado na Coligação. Ele não precisou de uma semana, como teria pedido anteriormente, para se decidir a manter a sua candidatura no MDB. Acredito que o instinto de sobrevivência de Bittar tenha falado mais alto. Nesse mesmo dia, o Solidariedade, partido comandado pela sua esposa, Marcia Bittar, também anunciou que seguira com Gladson. Assim deixaram o pré-candidato Coronel Ulysses (Sem partido) e o Bocalom, a ver navios. Aquilo que parecia certo depois de uma festa na casa do deputado federal Flaviano Melo (MDB) com a presença de Ulysses e Bocalom, na semana passada, não passou de mais um blefe.

Comemoração

Conversei com a deputada estadual Eliane Sinhasique que participou do evento do MDB. Ela me disse o seguinte: “Está tudo certo o Bittar é candidato a senador pelo MDB, que vai caminhar com o Gladson Cameli, sim. Dialogamos e ouvimos todas as lideranças do Acre e está tudo tranquilo. Vida que segue e vamos com o Gladson Cameli,” afirmou a parlamentar.

Sem ressentimento

Conversei com o senador Gladson Cameli por telefone sobre a volta do “filho pródigo” MDB à sua coligação. Ele resumiu: “Tudo isso que aconteceu prova que é importante se dar um passo para trás para em seguida dar 10 outros pra frente.” Em relação ao Bittar, que não se mostra entusiasmado com a sua candidatura ao Governo, Cameli afirmou: “Da minha parte só paz e amor. Vamos seguir em frente sem ressentimentos.”

Sombras ao vento

Será que esse retorno do MDB não pode ser um presente de grego para o Gladson? Isso porque o Bittar por duas vezes deixou vazar áudios criticando o pré-candidato e colocando em dúvida sua capacidade de gestão. Além disso, é público e notório as desavenças de Bittar com o deputado federal Major Rocha (PSDB), escolhido como vice de Cameli. Como será a convivência deles todos no mesmo palanque? Isso na campanha não pode virar uma dor de cabeça para o candidato da oposição? A resposta virá com o tempo.

Lula, ainda no páreo

Realmente a única maneira do ex-presidente Lula (PT) não ir ao segundo turno nas próximas eleições presidenciais é se for impedido judicialmente de ser candidato. Segundo a pesquisa Barômetro, publicada pelo site Infomoney, a aprovação popular do ex-presidente é de 41%, a mais alta entre os presidenciáveis. Segue Joaquim Barbosa (38%), Marina Silva (Rede) com 30% e Bolsonaro (PSC) 24%. Essa pesquisa não é de intenção de votos, mas de avaliação popular da figura política de cada um dos presidenciáveis. Os outros possíveis candidato à presidência tem aprovações abaixo de 20%.

Questão da água

O senador Jorge Viana (PT) foi o único parlamentar brasileiro a falar no encerramento do Fórum Mundial da Água em Brasília. O evento reuniu especialistas no assunto ligados a governos de todo o planeta. “É preciso se trabalhar leis que possam garantir políticas de melhor manejo da água e combatam o desperdício. É preciso estabelecer um novo marco ao lidar com algo tão fundamental à vida que é a água. Isso será um projeto de vida pra mim que irá além das minhas atribuições de senador. Garantir o direito de todos os seres humanos à água,” disse em seu discurso.

Senadores unidos

Os três senadores acreanos estarão, nesta terça, 27, em Cruzeiro do Sul para acompanhar um evento com a presença dos Ministros da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab e das Cidades, Alexandre Baldy. O programa do Governo Federal, Internet para Todos, prevê a democratização de acesso à internet em todo o Estado, inclusive, nos municípios e comunidades isoladas. Petecão, Gladson Cameli e Jorge Viana estarão juntos na solenidade de lançamento do Programa.