Ifac abre inscrições para formação de banco de professores do Pronatec

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para formação do banco de professores do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Estão sendo ofertadas vagas para cadastro de reserva em mais de 20 áreas de formação. A seleção é destinada para os municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Acesse o edital em https://goo.gl/vf8fsW.

De acordo com edital, os docentes convocados para atuarem nos cursos do Pronatec serão remunerados conforme a carga horária das disciplinas. O valor será de R$ 50 por hora/aula. As inscrições são gratuitas e devem ser encaminhadas para o e-mail pronatec.reitoria@ifac.edu.br até o dia 29 de março.

Além do formulário de inscrição e termo de compromisso disponíveis em edital, os candidatos deverão ainda encaminhar, em um único arquivo, no formato PDF: Diploma ou certificados que comprovem os requisitos mínimos de formação, Currículo Vitae (assinado conforme modelo disponível em edital), ou Currículo Lattes, além de cópias do documento da identidade oficial, Cadastro de Pessoa Física, documentos que comprovem a formação e a experiência exigida para a área de atuação pretendida.

As vagas são para as áreas de Letras/Português, Letras/Inglês, Pedagogia, História, Geografia, Ciências Sociais, Direito, Informática, Artes Cênicas, Música, Economia, Segurança do Trabalho, Jornalismo, Pintura de móveis, Corte e costura, Sonoplastia, Projetos florais e ornamentação de ambientes, Pintura de tecidos, Aderecismo, Artesanato em biojoias, Fotografia, Regência de banda e Regência de Coral.