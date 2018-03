Feira de Livros e cinema garantem entretenimento no Via Verde Shopping

A creche da Associação Mães Amigas ganhou sede própria. Construída na rua Eldorado no Bairro da Pista, a sede da Associação foi inaugurada nesta sexta-feira, 23. O ato de inauguração reuniu moradores, lideranças comunitárias, e contou com a participação da primeira-dama do Estado, coordenadora do Acre Solidário, Marlúcia Cândida, da primeira-dama município, coordenadora da Ação Rio Branco Amiga, Gicélia Viana e do secretário de Municipal de Educação, Márcio Batista, naquele ato, representando o prefeito Marcus Alexandre. O deputado federal Raimundo Angelim também prestigiou o evento.

Resultado do esforço da comunidade com apoio do Lions Clube Barão do Rio Branco, Governo, Prefeitura e iniciativa privada, o novo espaço conta com 3 salas de aula, secretaria, copa, refeitório, e tem capacidade para atender 100 crianças com idade entre 2 e 3 anos. O terreno foi doado pela Prefeitura e a construção realizada pelo Lions Clube em parceria com o Acre Solidário e a Ação Rio Branco Amiga.

“Nos sentimos compensados pelo esforço. Esta creche é um legado do centenário do Lions, um presente para a comunidade da Pista e bairros vizinhos”, destacou a ex-governadora do Lions, Eliana Tomaz de Assis.

“Foram 7 anos de luta e persistência para que pudéssemos estar aqui hoje celebrando a inauguração deste espaço. Para nós é uma satisfação saber que o Acre Solidário pôde contribuir. Parabéns a todos que persistiram e acreditaram”, disse Marlúcia Cândida.

Para a coordenadora da Ação Rio Branco Amiga, Gicélia Viana “hoje colhemos a semente plantada há 15 anos pela determinação de três mulheres. O sentimento é de gratidão a todos que deram sua contribuição. Que possamos nos unir em outros projetos”.

Apoio da Prefeitura fortalece inciativa da comunidade

Criada há quinze anos, quando um grupo de mulheres liderado por dona Raimunda Lima decidiu organizar um espaço onde as crianças pudessem receber cuidado e educação enquanto as mães estivessem no trabalho, durante muito tempo, a creche da Associação Mães Amigas funcionou em espaços alugados. Logo, a iniciativa recebeu apoio do Lions Clube Barão do Rio Branco e do Acre Solidário. Pouco tempo depois, em visita à comunidade, o então prefeito Raimundo Angelim também abraçou a causa e autorizou a doação do terreno para construção da sede da Associação que abrigaria a creche.

“Fiquei impressionado e comovido com o compromisso das idealizadoras com a causa. O que nós vemos aqui é um exemplo de dedicação, e amor de pessoas que tinham e têm as crianças como prioridade”, ressaltou o deputado federal Raimundo Angelim.

Ao assumir a gestão municipal, o prefeito Marcus Alexandre reafirmou e fortaleceu a parceria. O convênio com a Prefeitura garante a merenda, professores, funcionários e acompanhamento pedagógico.

“Tudo que as outras unidades da rede municipal têm nos também disponibilizamos a essa unidade com o objetivo de manter uma rotina que possa garantir bem estar, desenvolvimento psicomotor, social às crianças”, destacou o secretário e Educação Márcio Batista ao anunciar o início do processo de aquisição, do parquinho para a creche. “É mais uma iniciativa que reflete a proposta pedagógica do município que oportunize o aprender por meio do brincar”, disse Batista.