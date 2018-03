Escrever à mão: Entenda seus benefícios

Com que frequência você escreve? Escrever é se comunicar, seja com o mundo ou apenas com você. É uma forma de organizar ideias, de construir conhecimento e de treinar o cérebro. Então, nem é preciso ser do curso de humanas ou ter um grande amor pela escrita para sentir os benefícios da escrita diariamente.

Segundo um estudo publicado, em 2016, no The Journal of Learning Disabilities, a linguagem escrita pode favorecer a capacidade de controlar pensamentos, ações e emoções. E ao colocarmos as palavras no papel, as áreas responsáveis pelo raciocínio, linguagem e memória – essenciais para a aprendizagem – são ativadas.

Além disso, com o tempo, mesmo que você seja aquela pessoa que não tem nenhuma afinidade com a área de humanas, poderá perceber que suas habilidades com as palavras vão melhorar. Assim, você não só saberá se expressar melhor, como também poderá desenvolver um pensamento mais crítico.

O quadro negro, a escrita à mão e uso da caligrafia são símbolos de resistência na Escola Bem-me-quer. Eles escolheram não fazer o uso de tablets e computadores e acreditam que a prática da escrita nunca deve deixar de fazer parte da Educação Básica. “Na segunda, os alunos levam para casa um tema para produção textual e, na quarta, eles levam caligrafia. Acredito que só se aprende na prática. Além de melhorar a escrita, escrever diariamente, ajuda na assimilação de algumas palavras que são mais difíceis”, explica Lindamar Haddad, coordenadora da instituição.

Alguns estudantes só conseguem assimilar melhor um assunto através da escrita e por meio de resumo. “Costumo estudar através de resumos esquemáticos, como cores diferentes e usando palavras-chaves. Geralmente, gravo todas as aulas e depois transcrevo tudo para o caderno. Eu sinto que sou uma pessoa muito visual e só aprendo realmente escrevendo”, conclui Maria Luiza Oliveira estudante do 7º semestre de Direito.

