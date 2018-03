Após Memorial dos Autonomistas, prédio da prefeitura de Rio Branco amanhece pichado

Os dados nacionais mostram o sistema prisional do Acre com um déficit de 2 mil vagas nas unidade prisionais. Uma situação que o Governo do Estado vem tentando solucionar até o final deste ano com a reforma e ampliação dos presídios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Senador Guiomard e Rio Branco. O sistema carcerário atualmente conta com 6.130 presos em regimes provisórios e sentenciados.

O número de presos no regime provisório é de 2.716, já os detentos sentenciados chegam a 3.414 em todo o Estado. Somente nos presídios de Rio Branco existem 3.810 presos entre homens e mulheres divididos em unidades especificas.

No interior do Estado este número é inferior ao da Capital chegando a 2.320 detentos nas unidades carcerárias masculinas e femininos.

Segundo o diretor do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), Aberson Carvalho, o Estado vem investido cerca de R$ 4 milhões em ampliações e construção de unidades prisionais para zerar o déficit de vagas no sistema prisional no Estado.

“Estamos investindo na ampliação de novas vagas e nos próximos meses já estaremos fazendo a entrega”, informou o diretor que destacou que são criadas 400 vagas para presidiários no regime fechado e mais 400 para os detentos do regime provisório no Complexo Prisional Francisco de Oliveira Conde.

Ainda segundo o diretor do Iapen, para presídio Antônio Amaro Alves serão criadas 156 vagas e no município de Senador Guiomard 208 vagas, além de Sena Madureira que terá 312 vagas. No município de Cruzeiro do Sul, Aberson ressalta também que serão entregues 400 novas vagas com as ampliações que estão finalizadas.

No município de Tarauacá o diretor do IAPEN informou que devido a superlotação estão sendo construídas 200 novas vagas na unidade prisional da região e 100 novas vagas no município de Feijó.