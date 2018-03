Adolescente que foi baleado no bairro Itatiaia morre no Pronto Socorro

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), lançou nesta quinta-feira, 22, o edital do processo seletivo para seleção de estagiários do curso de Administração destinado a formar o cadastro de reserva do órgão. As inscrições poderão ser realizadas até as 23 horas do dia 28 de março.

Para concorrer às vagas os acadêmicos deverão estar regularmente matriculados, cursando do 3° ao 7° período, com frequência efetiva em Instituição de ensino superior nos municípios de Rio Branco ou Senador Guiomard.

Obrigatoriamente os estudantes deve contar com a idade mínima de 16 anos, no ato da inscrição.

O estágio terá carga horária de cinco horas diárias, perfazendo vinte e cinco horas semanais, distribuídas no horário de funcionamento do órgão, e em compatibilidade com o horário escolar do aluno.

O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa de R$ 900,00, além do auxílio-transporte, no valor de duas passagens de ônibus por dia, proporcional aos dias efetivamente estagiados.

O edital e a ficha de inscrição do processo seletivo estão disponíveis no seguinte link: http://ielac.org.br

Para mais informações, ligar no IEL-NR no telefone (68) 3212-4272.

Fonte: TCE-AC