Sargento da Polícia Militar tem arma roubada durante assalto no bairro Belo Jardim

Um sargento da Polícia Militar,acabou sendo ferido após luta corporal com assaltantes na manhã desta quinta-feira (22), no Ramal da Zezé, região do Belo Jardim, segundo Distrito de Rio Branco. A arma do agente de segurança foi levada e os criminosos estão sendo procurados pela região.

O militar estaria em frente a Escola Belo Jardim esperando a saída de seu filho sentado na moto quando foi abordado pela dupla de assaltantes em uma motocicleta que anunciou o assalto. Houve luta corporal e tanto a arma do policial quanto a do assaltante caíram. Enquanto o policial pegava a arma do criminoso, o outro comparsa pegava a arma do militar. O sargento ainda tentou reagir realizando disparos, mas a dupla fugiu tomando rumo ignorado.

Equipes do segundo Batalhão foram acionadas e estão na busca pelos assaltantes. O policial teve que ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (Upa), do segundo distrito, devido a ferimentos que adquiriu.