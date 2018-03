São Francisco não segura vitória contra o Vasco e acaba sendo rebaixado

Policiais militares do município de Cruzeiro do Sul, prenderam na tarde desta quarta-feira, 21 de março, um suspeito de participar de um vídeo em que vários homens exibem armas de fogo e ameaçam integrantes de outra organização criminosa. A prisão ocorreu no bairro Cruzeirinho.

Segundo os policiais, era realizado um patrulhamento de rotina, quando seis suspeitos visualizaram a guarnição e tentaram fugir, mas acabaram detidos. Com eles, foram apreendidos sete tabletes de maconha.

E durante a identificação dos autores, os militares reconheceram Antônio Isaac Mendonça Cunha, 21 anos, como um participantes do vídeo que circulou nas redes sociais no último fim de semana, em que uma facção criminosa exibe armas de fogo e ameaçam pessoas de outra.

Ainda de acordo com os policiais, Antônio Isaac confirmou que participou do vídeo, e que foi gravado na fronteira com o Peru. Ele foi encaminhado para Delegacia Geral de Polícia Civil do município, para prestar esclarecimentos e ficar à disposição da Justiça.