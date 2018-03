Polícia do Acre prende quadrilha do Mato Grosso especializada em explosões de caixas eletrônicos

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE/AC) realizou na manhã da última sexta-feira (16) e na manhã de hoje (20) treinamento em Design Thinking (DT). Participaram do treinamento servidores de diversas áreas, como da Secretaria de Gestão Administrativa (SGA), da Controladoria-Geral (CGE) e da Casa Civil do Estado do Acre.

O treinamento é uma atividade do Laboratório de Inovação da PGE. Além de abordar o DT como conjunto de métodos e processos para abordagem dos problemas, o treinamento trouxe à conhecimento dos participantes o cenário de mudanças tecnológicas e os possíveis impactos nas grandes organizações, bem como a necessidade da formação de um ecossistema inovador.

“Que surja como uma grande onda, principalmente na gestão secundária até como forma de legitimar propostas com soluções inovadoras focada nas necessidades das pessoas. É esse o grande desafio, fazer com que as pessoas participem do processo de construção utilizando essa metodologia incrível que nos ajuda a pensar e fazer de outra forma”, pontuou a Diretora executiva da Casa Civil, Ana Maria.

Para o Chefe do Departamento de Gestão de Sistema e Processos da SGA, Vander Nicácio, o treinamento é um marco nesse processo da gestão de sistemas.

“Os velhos costumes de resolver os problemas já não funcionam mais. Agora é hora de pensar como eu, no papel de gestor, exploro melhor esses problemas, e possa ofertar a melhor solução. O DT é a chave para que a gente consiga melhorar isso, já que passamos muito tempo apagando só incêndio, sendo que temos que pensar no que causou o fogo”.

“Participar desse evento foi algo muito importante e veio ao encontro dainquietude que a gente tem na Administração Pública de discutir a gestão administrativa, bem como os rumos dessa administração, os principais problemas e gargalos que nós temos”, disse a Diretora Administrativa da SGA, Solange Chalub.

“Através dessa experiência do DT, nós conseguimos envolver um grupo de pessoas de mais de 10 áreas. Nele, iremos desenvolver competências, ampliar as relações e fortalecer a Rede, para entregar sempre serviços de qualidade, que é o que a sociedade espera da gente. Esse é o nosso objetivo, e estamos muito felizes por termos participado desse treinamento promovido pela PGE”, completou Solange Chalub.