Páscoa: 68% dos rio-branquenses devem comprar ovos da Páscoa

As crianças – e até alguns adultos – rio-branquenses devem se preparar para comemorar o Domingo de Páscoa com muito chocolate, já que aproximadamente 68% dos 203 entrevistados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC) devem efetuar gastos para a data. A pesquisa, realizada entre os últimos dias 5 e 9 de março, avalia, porém, que uma parcela de 28% não demonstra o mesmo interesse e, 5%, opta por não informar com mais detalhes.

Segundo a pesquisa, os “ovos de páscoa” seriam a preferência de 41% da população, enquanto parcelas de 38% e 17% afirmam, respectivamente, que devem comprar produtos achocolatados e chocolates em barra. Além disso, ainda em relação aos “ovos de páscoa”, 38% dos entrevistados devem comprar os de tamanho médio; 37%, os considerados grandes e; 25, os pequenos.

As marcas também são pontos de avaliação pelos pesquisadores e, de acordo com o levantamento, 44% dos entrevistados ainda preferem as marcas de “ovos de páscoa” mais conhecidas, enquanto 37% se mostram indiferentes a este detalhe.

Ambiente para comemoração e gastos

A pesquisa indica que 41% dos rio-branquenses devem comemorar o Domingo de Páscoa com cônjuges e filhos; 31%, com cônjuges, filhos e parentes e; 11, junto a parentes, não especificando o grau. Além disso, outros gastos devem ser realizados para as festas, e 38% estimam gastos entre R$ 100 e R$ 200; 24%, gastos de até R$ 100 e; 13%, entre R$ 200 e R$400. Há ainda uma parcela afirma não saber quanto deve gastar na data.

Em relação ao pagamento dos gastos previstos para celebrar a data, 82% devem optar pela modalidade a vista e, destes, 72% dizem que o dinheiro em espécie será o utilizado, enquanto 13% afirmam que utilizarão o cartão de débito. Apenas 15% admitem interesse em uso de cartão de crédito para o acerto dos gastos.

Os supermercados ainda são a preferência para compras de 53% dos entrevistados, de acordo com o levantamento; 22% devem utilizar o shopping center da cidade; 9%, o mercado municipal; 8%, A Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa); e, finalmente, 8%, os comércios nos bairros da cidade.

Quanto à quantidade, conforme a pesquisa, a maioria tem a intenção de comprar, no máximo, três “ovos de páscoa”; de modo que 52%, devem comprar dois e; 26%, apenas um.