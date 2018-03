Praça rosa da OCA de Rio Branco tem confusão entre atendente e deficiente visual

O deputado federal Alan Rick é, oficialmente, o novo presidente regional do Democratas no Acre. A homologação do seu nome e consequente investidura no cargo, ocorreu na tarde desta quarta-feira, 21, em Brasília, durante reunião da Executiva Nacional, presidida pelo prefeito de Salvador ACM Neto.

Na mesma reunião foram e eleitas 10 novas executivas regionais, dentro da estratégia de refundação da sigla. Na próxima semana serão eleitas as executivas dos demais Estados. Ao assumir o DEM, ACM Neto adotou o critério de prestigiar os deputados federais do partido.

No caso do Acre, ACM Neto fez questão de ligar para o agora ex-presidente da sigla, Tião Bocalom, para lhe comunicar da decisão da Executiva Nacional.

Com essa decisão, caberá ao deputado Alan Rick conduzir o partido no Acre que deliberou, com apoio da Executiva Nacional, apoiar a pré candidatura do senador Gladson Cameli ao governo do Estado.

“O Democratas vive um novo momento. Estamos crescendo em todo o país e trabalhando projetos que visam o desenvolvimento regional com foco no livre mercado e com candidaturas fortes em todas as regiões. No Acre reafirmarmos nosso apoio à candidatura ao governo do Senador Gladson Cameli”, disse Alan Rick.

O deputado acreano convidará Bocalom a fazer parte da nova Executiva. Por sua história e contribuição ao partido, Alan Rick afirmou que Bocalom será convidado a assumir a vice-presidencia de assuntos econômicos da nova executiva.