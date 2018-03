Ney e Juliana tratam sobre pagamentos das promoções dos policiais civis do Acre

A diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Acre (Sinpol/Ac), esteve reunida com o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Ney Amorim (PT), e a deputada estadual Doutora Juliana Rodrigues (PRB), intermediadora do encontro. A reunião teve por objetivo tratar do pagamento das promoções dos policiais civis.

Na oportunidade, o presidente do Sinpol/Ac, Tibério César, fez um breve relato do andamento dos processos de promoções da categoria, salientado que já se reuniu com a Secretária de Gestão Administrativa, Sawana Carvalho, tratando do mesmo tema.

Após ouvir o pedido da diretoria da entidade, o deputado Ney Amorim se mostrou solícito em ajudar a policial civil.

“Após explanar sobre o atual momento econômico que o Estado se encontra, o presidente da Aleac afirmou que irá se reunir com a Chefe da Casa Civil e a secretária da SGA, para juntos discutirem a melhor alternativa para o pagamento das promoções de nossos profissionais”, disse Tibério César.

Além disso, os parlamentares comprometeram-se a agendar uma reunião entre a chefe da Casa Civil e da SGA e a diretoria do Sinpol/Ac.

“Nesta próxima reunião, ainda sem data fixada, esperamos ter a informação de quando e de que forma o governo estadual efetuará este pagamento”, salienta Tibério César.

O presidente do Sinpol destaca ainda que “o deputado Ney Amorim se mostrou disposto a nos ajudar nesta luta. Ele entendeu que nossa solicitação é justa e disse que fará o possível para termos uma resposta positiva em nossa reivindicação”, afirma.

Vale ressaltar que durante a reunião o deputado Ney Amorim reconheceu os esforços dos profissionais da Polícia Civil no combate ao crime em nosso Estado.

“O deputado elogiou nossos profissionais, que mesmo diante de muitas adversidades estão combatendo o crime de uma forma brilhante”, relata o presidente do Sinpol/Ac.

Aproveitando a ocasião, a diretoria do Sinpol/Ac agradeceu o empenho da deputada Doutora Juliana Rodrigues, que tem sido grande parceira da Polícia Civil do Acre.

“A Doutora Juliana sempre nos ajudou. Assim que liguei para ela e relatei o problema, referente ao não pagamento das promoções, ela de imediato agendou uma reunião com o presidente da Alec para juntos buscarmos uma solução para o problema”, ressalta o sindicalista e policial.