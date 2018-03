“Minhas frases vocês pintam, mas os buracos na rua não tapam, né?”, diz frase pichada no Memorial dos Autonomistas

A implantação da Faculdade de Medicina em Cruzeiro do Sul deixou de ser um sonho e hoje é uma realidade, graças ao trabalho e ao esforço do deputado federal Alan Rick (DEM) e empenho do prefeito do município, Ilderlei Cordeiro (PMDB). Os dois, acompanhados do senador Sérgio Petecão (PSD), estiveram nesta quarta-feira, 21, no Ministério da Educação para a assinatura do Termo de Compromisso para a implantação da Faculdade de Medicina do município, uma vez que a prefeitura concluiu com rapidez todas as etapas necessárias do processo.

Durante o ato, diante do ministro Mendonça Filho, Ilderlei Cordeiro agradeceu ao deputado Alan Rick Miranda o apoio que tem recebido do Ministério para que o curso possa ser implantado.

“A assinatura do Termo de Compromisso é um momento histórico para a nossa cidade de Cruzeiro do Sul, que vai receber um curso de medicina, um dos mais desejados por todos os municípios do país. Só tenho a agradecer ao ministro pelo apoio e ao deputado Alan Rick que não tem medido esforços para a realização desse sonho que vai beneficiar todo nosso Juruá”, disse o prefeito.

Alan Rick, por sua vez, reafirmou a importância do ato, mais uma vitória do seu mandato parlamentar em prol do povo acreano. “Lutamos pela implantação deste curso de Medicina que vai beneficiar centenas de estudantes, além de aquecer a economia da região do Juruá e melhorar o atendimento médico. O prefeito Ilderlei Cordeiro tem sido um grande parceiro nessa luta e agora a cidade vai ser contemplada com um dos cursos mais desejados pelas instituições de todo o país”, disse Alan Rick, que agradeceu ainda ao ministro Mendonça Filho pelo apoio à sua proposta.