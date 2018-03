Governo agiliza processos para implantação de voos entre Peru e Acre

O governador Sebastião Viana recebeu na tarde desta quarta-feira, 21, representantes do governo de Ucayali, no Peru, para conversar sobre a possibilidade de novos voos comerciais entre Acre e o país vizinho já em abril. A visita foi acompanhada pelo novo cônsul do Peru no Brasil, Teobaldo Martin, pelo empresário acreano Márcio Rebouças e a secretária de Turismo e Lazer, Rachel Moreira.

Segundo Márcio Rebouças, está havendo um entendimento entre algumas empresas acreanas e peruanas para iniciar já na segunda quinzena de abril voos comerciais entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, no Peru.

Empresas como a Lionel Air, Saeta SA e Atsa estão com planejamento de iniciar voos de passageiros e de cargas na região, incluindo também uma rota de Rio Branco a Puerto Maldonado e Lima.

“Estamos trabalhando para já em abril iniciar esses voos entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa. São esforços para que as autoridades dos estados vizinhos se organizem com o Acre para conseguirmos promover esses voos”, destaca Márcio.

O governador Sebastião Viana se comprometeu a conversar com os diretores da Receita Federal, Polícia Federal e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que os processos de alfandegamento nos aeroportos entrem em vigor o mais rápido possível. O cônsul Teobaldo Martin também se comprometeu a agilizar os processos burocráticos necessários para os voos.

A secretária Rachel Moreira, destaca que estes processos fazem parte dos esforços do governo do Estado em garantir integração e parcerias comerciais com o país andino.

“O governador já teve várias reuniões em Brasília com a Anac [Agência Nacional de Aviação Civil] e os órgãos necessários pro alfandegamento de voos, seja de carga ou passageiros, e esta reunião com a equipe técnica do Peru já é no sentido de conseguirmos concretizar esse voo”, conta Rachel.