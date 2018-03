ENEM 2018: Exame completa 20 anos. Confira as mudanças:

No ano em que completa 20 anos, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2018 foi apresentado com novas mudanças pelo Ministério da Educação, em edital publicado nesta quarta-feira (21), no Diário Oficial da União. Candidatos terão cinco horas para realizar as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, aplicadas no segundo dia, que somam 30 minutos a mais do que no ano anterior.

Outra mudança é que não terão direito à taxa de isenção candidatos ausentes do ENEM 2017 que não apresentaram justificativas ou que tiveram justificativa reprovada após a apresentação do recurso. A motivação deve ser apresentada entre às 10h do dia 02 de abril até às 23h59 do dia 11 de abril, no site do ENEM.

No ENEM 2017, de acordo com o edital divulgado inicialmente pelo Ministério da Educação em 10 de abril, seria atribuída nota zero à redação que, entre outras ações, desrespeitasse os direitos humanos. A exigência, que foi alvo de muita polêmica e batalha judicial, caiu nesta edição do exame. O edital do ENEM 2018 retirou esta restrição.

Calendário do Enem 2018

Após aumento da taxa de inscrição em 2017, o valor não foi alterado em 2018 e permanece R$ 82. Candidatos devem se inscrever entre 07 e 18 de maio e poderão pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) até 23 de maio. As provas também serão aplicadas em dois domingos consecutivos: 04 e 11 de novembro.

Segundo o edital, o gabarito oficial deve ser publicado em 14 de novembro, na quarta-feira após o último dia de aplicação das provas.

Provas do ENEM 2018

Em 04 de novembro, serão aplicadas as provas de Redação, de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. As provas objetivas terão 45 questões cada, e a duração total do exame será de cinco horas e meia.

Em 11 de novembro, os candidatos responderão às provas objetivas de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Cada prova terá 45 questões e a duração total do exame será de cinco horas.

Mudanças do ENEM

Confira as principais mudanças realizadas no ENEM ao longo dos anos:

2017

Provas do ENEM são aplicadas em dois domingos consecutivos

Aplicação de videoprovas em libras pela primeira vez

Personalização dos cadernos de prova, com impressão de nome e número de inscrição do candidato

Aumento na taxa de inscrição, que passou a custar R$ 82.

ENEM deixou de fornecer a Certificação do Ensino Médio

Foi retirada a classificação das escolas com base nas notas obtidas pelos alunos no exame

Lançamento do Aplicativo do ENEM 2017

2016

Adoção do uso de dados biométricos como método de segurança;

Aumento da taxa de inscrição, que passou a custar R$68;

Lançamento do aplicativo “Enem 2016”, que ultrapassou a marca de um milhão de downloads

2015:

Aumento da taxa de inscrição, que passou de R$ 35 para R$ 63;

Mudança nas regras de isenção: apenas tiveram direito estudantes concluintes do Ensino Médio em escolas públicas e candidatos que comprovaram carência;

Início das provas 30 minutos após o fechamento dos portões;

Disponibilização do cartão de confirmação apenas online. Os cartões impressos deixaram de ser enviados às casas dos candidatos.

2014:

Enem passou a ser adotado para a aquisição da certificação do Ensino Médio;

Uso de detectores de metais no dia da aplicação do Exame;

Permissão de uso do nome social por parte dos candidatos;

ENEM registra 9,5 milhões de inscrições

2013:

Modificações nos métodos de correção da redação;

Enem registra 7,1 milhões de inscrições;

2011:

ENEM passou a ser adotado como um dos critérios de concessão de bolsas do Ciência Sem Fronteiras, programa criado neste mesmo ano;

Foram registradas 5,3 milhões de inscrições.

2010:

Enem passa a ser pré-requisito para solicitar o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil);

ENEM registra 4,6 milhões de inscrições

2009:

Exame passa a ter 180 questões aplicadas em dois dias;

Matriz de Referência é dividida em quatro áreas de conhecimento;

Criação do Sistema de Seleção Unificado;

Utilizado na certificação do Ensino de Jovens e Adultos

Enem registra 4,1 milhões de inscrições.

2005:

Divulgação das notas médias do exame

Divulgação do boletim de desempenho das escolas brasileiras no Enem;

Exame registra 3 milhões de inscrições

2004:

Enem passa a ser adotado na seleção de bolsistas do ProUni (Programa Universidade para Todos), criado em 2004.

Exame registra 1,5 milhões de inscrições

2001:

Alunos de escolas públicas passam a ser isentos da taxa de inscrição;

Publicação do primeiro relatório pedagógico pelo Inep com as estatísticas sobre o Enem;

Neste ano, o exame ultrapassou a marca de 1 milhão de inscritos.

1998:

Primeira edição do Enem;

Aplicação de 63 questões em apenas um dia de prova;

Permissão de inscrições voluntárias;

Matriz de referência dividida por competências e habilidades;

Nota máxima: 100 pontos;

Exame registra 157.221 inscrições.