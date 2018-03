Acre foi o segundo estado mais violento do Brasil em 2017 e é o que mais aprisiona, diz levantamento

Entre os dez estados mais violentos do Brasil em 2017, segundo levantamento feito pelo G1 nacional, nove estão na região Norte e Nordeste. O Acre aparece em segundo na lista. Estão no topo do ranking, conforme as taxas de homicídios por 100 mil habitantes, Rio Grande do Norte (64), Acre (63,9), Pernambuco (57,3), Ceará (56,9), Alagoas (52,6), Sergipe (51,7), Pará (48,3), Bahia (41,2), Amapá (39,9) e Espírito Santo (39,9).

Todos esses estados, em maior ou em menor grau, precisaram nos últimos anos lidar com um novo elemento comum na cena criminal brasileira: a profissionalização da distribuição das drogas e a ampliação da rede de parceiros no Brasil, iniciativa liderada pelos integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ainda segundo o levantamento, o Acre é o estado que mais aprisiona no Brasil, com taxa de 712 para cada 100 mil habitantes. A reportagem destaca que o PCC se aliou ao grupo local, Bonde dos 13.

Com o racha entre o PCC e o CV em 2016, seguido das rebeliões pelo Brasil, a rivalidade entre esses grupos se intensificou. A nova cena de conflitos viria com requintes de crueldade. Os rivais passariam a filmar as mortes com celulares e a compartilhar os vídeos nas redes sociais, num procedimento que passaria a ser replicado por todo o Brasil, diz o texto do G1.

A reportagem também destaca: “Taxas de homicídios elevadas no Brasil de hoje ocorrem nos estados onde governos e instituições estão politicamente fragilizados. Quando a sociedade acaba se tornando tolerante ou passa a se sentir indefesa diante da ação de grupos armados que tentam defender seus interesses privados pela violência”.