Zila Bezerra e Vagner Sales são condenados por não pagarem dívida de R$ 16 milhões à Eletroacre

Com informações Diário do Grande ABC

O governador do Acre, Sebastião Viana, afirmou que o PT não trabalha com um plano B caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não reúna condições legais de disputar as eleições presidenciais deste ano.

Na visão do político acreano, o partido vai brigar na Justiça para conseguir liberar a indicação do ex-presidente.

“Nossa posição é uma só: Lula será candidato a presidente e acreditamos que pode ganhar no primeiro turno. Não tem plano B e não abrimos mão da defesa da honra, da dignidade e da história dele. Ele foi o maior presidente da história, que mais fez pelo Brasil. Está pronto para fazer uma gestão transformadora”, destacou.

Viana, que participou de evento na FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), acrescentou ainda que enxerga injustiças na condenação de Lula. “Foi a maior injustiça que vi e não dá para admitir que a última etapa do Estado condene alguém sem provas. Agora estamos trabalhando para atuar junto ao STF (Supremo Tribunal Federal). Acreditamos que vamos ter justiça, não perdemos a esperança”, completou.

Sebastião Viana está em seu segundo mandato de governador e afirmou ao Diário que deve deixar a vida pública no fim de 2018. “Saio da política com dois mandatos de senador e dois como governador. Voltarei a dar aulas e ajudar na academia, abrindo espaço para outra geração, mais renovada. Sou o quinto governo seguido do PT e estamos otimistas, teremos um grande debate democrático, contra forças de oposição que não se atualizaram e fazem parte do esquema nacional de erros, como MDB, PP, DEM, PTB”, prosseguiu o petista.

Por fim, o chefe do Executivo acreano fez um balanço das gestões petistas frente ao Estado. “Temos bons indicadores e agora em agosto vamos proclamar fim do analfabetismo, seremos o primeiro Estado do País. Temos também o fim da miséria rural, o Acre quadruplicou o PIB e caminha para industrialização e exportação. Hoje somos o primeiro lugar em Educação na região Norte e éramos os últimos do Brasil”, finalizou o petista.

A disputa pelo Palácio Rio Branco tem dois nomes à frente das pesquisas eleitorais: o prefeito da capital, Marcus Viana (PT), e o senador Gladson Camelli (PP). Para o Senado, o irmão de Tião, Jorge Viana (PT), deve conseguir mais um mandato.