Esta briga entre o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (MDB) e o prefeito Ilderlei Cordeiro (MDB) é uma briga de compadres contrariados. É tão falso como uma nota de 300 reais querer se atribuir a esta troca de farpas entre ambos á decisão do MDB de rachar a oposição com a sua decisão de não mais apoiar a candidatura do senador Gladson Cameli (PP) ao governo. E não me interessam os motivos da birra do MDB. A confusão entre os compadres rompidos começou quando Ilderlei numa canetada demitiu todos os secretários do grupo do Vagner e resolveu não apoiar a filha deste, deputada federal Jéssica Sales (MDB) à reeleição. A partir deste episódio não há mais lugar para ambos no MDB do Juruá. Só que o Vagner não pode reclamar, pois, contrariando todas as advertências colocou o Ilderlei debaixo do braço e o elegeu. É aquela história: cada qual que coma o seu angu com caroço. Ilderlei, que faz uma gestão considerada mais fraca do que caldo de batata doce, se quiser ser candidato à reeleição tem mesmo que sair do MDB, porque as cartas estão marcadas para em 2020 a candidata do MDB para a prefeitura de Cruzeiro do Sul ser a Antonia Sales, mulher do Vagner. Num partido você fica até que seus interesses políticos não sejam contrariados. O resto é conto de fadas.

A LEI PERMITE

O prefeito Ilderlei Cordeiro deixará o MDB sem nenhum problema jurídico, a legislação dá liberdade aos prefeitos para mudarem de partido quando bem entenderem.

CONVERSA DE TRANCOSO

Entre as notícias falsas que correram está a de que o deputado federal Major Rocha (PSDB) poderia ceder a sua vaga de vice-prefeito na Chapa do Gladson Cameli (PP) para o MDB indicar um vice do partido. Não há possibilidade disso ocorrer, foi o que me informaram, fontes do PP.

PARECE FATO CONSUMADO

As declarações de próceres do MDB indicam que o rompimento com a chapa de Gladson Cameli (PP) está sacramentado. O emocional é a voz mais alta hoje dentro do MDB. Vão para o racha sabendo que complicarão os seus candidatos a deputado estadual e a deputado federal.

LIRA XAPURI, A ÁGUIA

Longe das confusões na oposição, o candidato a governador, Lira Xapuri (PRTB), diz que vai continuar o seu vôo de águia e deixar os papagaios (PP e MDB) brigarem e racharem os espaços.

MAIS UM CONVESCOTE

Esta reunião do MDB de sexta-feira é mais um convescote, a decisão do racha parece decidida.

SEGUNDA VAGA DO SENADO

Tudo caminha para após a decisão do MDB de rachar a oposição ser confirmada nesta sexta-feira, os preparativos para o lançamento da candidatura a senador do médico Eduardo Veloso entrarão em curso. A chapa do Gladson Cameli (PP) tem que preencher a segunda vaga.

FILIADO AO PP

Quem oficializou ontem a sua entrada no PP foi o deputado Nelson Sales, que deverá ser candidato a deputado federal pelo partido. Nelson é uma das vozes mais ativas da oposição.

AGIU COMO MAGISTRADO

Durante todo este conturbado processo dentro da oposição, o presidente do PP, José Bestene, agiu como um magistrado, sempre procurando a unidade. Mas nem tudo dependia dele. Foi até onde os seus limites permitiam. Isso deve ser ressaltado para evitar incorreções.

TANTO FAZ

Nesta briga que envolveu a escolha do vice na chapa do senador Gladson Cameli (PP) com defesas do Coronel Ulisses Araújo e do deputa do federal Major Rocha, nunca me importou o resultado. Analisei fatos. Porque nunca precisei de ambos para absolutamente nada. Ser o vice o Rocha, o Ulisses ou Cabide, tanto faz como tanto fez, era completamente indiferente.

FRASE DO JAIRO

Afirmação do deputado Jairo Carvalho (PSD) ontem na tribuna da ALEAC: “qualquer candidato dentro da oposição que não seja o senador Gladson Cameli (PP) está a serviço do PT”.

NO ÚLTIMO BURACO

O cinturão do governo Tião Viana está no último buraco. Por isso a redução do atendimento na OCA e em outras secretarias. A ordem é economizar, apertar, para não atrasar os salários.

MUITO PELO CONTRÁRIO

Respeito a opinião da deputada Eliane Sinhasique (MDB) de que não vê vantagem em o governo anunciar tanta prisões, mas discordo frontalmente. São menos bandidos nas ruas assaltando, matando, e deixando a população em pânico. E a polícia existe é para agir.

BEM COLOCADO

A deputada Juliana Rodrigues (PRB) deu ontem na sua fala uma visão que concordo, de que as ações da PM e Polícia Civil melhoraram muito e já passam uma situação de mais segurança.

CRITICO QUANDO PRECISO

Não estou na fila do gargarejo do Tião Viana, sempre que necessário critico, denuncio e cobro, mas não pode deixar de reconhecer que a ação conjugada da PM e Polícia Civil mostra bons resultados, basta ver a apreensão quase diária de armas e drogas. Problemas pontuais sempre vão ter.

PÉ NA PAREDE

O candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB), deve ser uma das vozes mais ativas na defesa do rompimento oficial do MDB com a candidatura de Gladson Cameli (PP) ao governo, na reunião do partido, na próxima sexta-feira. Acha que ainda que reduzida, sua chance de tentar ganhar se resume à chapa com o Coronel Ulisses, na chapa de Cameli sabe que perdeu todos aliados.

VELHAS RAPOSAS

Flaviano Melo, Vagner Sales e Márcio Bittar são velhas raposas da política. Sabem que o ato do MDB foi emocional e que trará prejuízos para a chapa de Federal, Estadual e ao Senado do partido.

TAMBÉM SABEM

Flaviano, Vagner e Bittar também sabem que, será difícil a candidatura do Coronel Ulisses Araújo quebrar a polarização pelo governo entre Gladson Cameli (PP) e Marcus Alexandre (PT).

NÃO SE TRATA DE QUERER ADVINHAR

É só colocar as cartas na mesa para vermos que as candidaturas de Marcus Alexandre (PT) e do Gladson Cameli (PP) são as que estão com as maiores coligações, terão mais tempo de televisão, mais candidatos a deputado estadual e federal nas ruas pedindo voto e possuem as maiores estruturas de campanha. São dados que não podem ser minimizados numa eleição.

PERDENDO ALIADOS ANTIGOS

Em menos de um mês a ex-deputada federal Antonia Lúcia (PR) perdeu dois aliados antigos. André Hassem que foi levado pelo seu adversário Márcio Bittar para o MDB, e Raimundo Vaz, que resolveu ir apoiar a candidatura da concorrente à deputada federal, Vanda Denir.

NÃO ACOMPANHA O PTB

O primeiro suplente de deputado estadual, Dr. Jeferson, só oficializa a sua entrada no PTB, caso o partido caminhe com a candidatura de Cameli, caso contrário deverá ir para o PSDB.

SEGURO MORREU DE VELHO

Quem sumiu do circuito político foi o senador Jorge Viana (PT), talvez, para não ser salpicado pela briga que envolve o governo do irmão Tião Viana com sindicatos e servidores da Saúde.

BELO EXEMPLO

Não conheço o prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, e nem acompanho todos os atos da sua administração para traçar o seu perfil como gestor, mas não posso deixar de destacar sua iniciativa de fornecer o café da manhã nas escolas. É um belo exemplo. A medida é importante porque muitas crianças vão para as aulas em jejum por não ter nada em casa.

CURSO INTENSIVO DE PASTOR?

O prefeito Marcus Alexandre (PT) foi batizado outro dia pelo Pastor Agostinho Gonçalves da IBB e já aparece pregando nos púlpitos de outras igrejas. Fez um curso intensivo de Pastor?

ESTRUTURA DE FEDERAL

Caladinho como um mineiro, o candidato a deputado estadual Pedro Longo (PV), tem todo um partido trabalhando para ele e conseguiu montar uma estrutura para deputado federal.

NÃO DESCUIDA

No próximo dia 24, o deputado Heitor Junior (PODEMOS) estará à frente de um BAZAR, cuja renda será revertida em prol dos portadores de hepatites. Na ocasião, serão oferecidos uma série de exames para hepatites, HIV e outros. Ontem deu uma notícia altamente positiva: os pacientes de hepatites passarão a receber remédios de ponta desde a partir do diagnóstico da doença. Até aqui este acesso só acontecia num estágio mais avançado da doença.

NADA QUE DESABONE

A ex-prefeita e deputada Leila Galvão (PT) seja como parlamentar ou gestora é uma das mulheres mais honradas que conheço. Nem tenho dúvida de que as denúncias sobre sua passagem pela prefeitura de Brasiléia serão esclarecidas. O mesmo se estende à prefeita Fernanda Hassem, outra figura ilibada. Mas a justiça existe para se dirimir as dúvidas. É muito estranho que o Procurador da prefeitura e autor da denúncia só tenha tomado a iniciativa agora. Deixando as coisas claras: não há contra a Fernanda e a Leila nenhuma ação em curso, a respeito desta denúncia contra ambas. É na justiça que tudo será esclarecido a este respeito.