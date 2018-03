TRE-AC divulga cronograma de atendimento itinerante no interior

O presidiário Antônio José Leite, de 48 anos, que foi encontrado morto no pavilhão “E” do presídio Francisco d’Oliveira Conde (FOC), no dia 06 deste mês, foi enterrado como indigente nesta terça-feira (20). Ninguém da família compareceu para reconhecimento e retirar o corpo, sendo necessária a utilização da tecnologia para confirmar a sua identificação, já que chegou ao Instituto Médico Legal (IML), sem qualquer registro.

Inicialmente, a suspeita era de que o preso teria morrido por causas naturais, porém, após exames da perícia, foi constatado que a causa da morte foi por estrangulamento. Três pessoas foram conduzidas à Delegacia para prestar em esclarecimentos ao delegado Cristiano Bastos que abriu um inquérito para apurar as causas do crime bem como seus responsáveis.

No dia do crime, Antônio Leite foi encontrado caído no corredor do pavilhão aparentemente sem vida. O mais estranho é que um dia antes, pessoas do lado de fora do presídio já sabiam de sua morte.