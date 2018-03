Operação da PM resulta na prisão de sete pessoas com armas e munições

O agente penitenciário, Leandro Ferreira Gomes, acusado de fornecer armas para presos atuarem em rebelião no Complexo Penitenciário Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em outubro de 2016, vai sentar no banco dos réus nesta quinta-feira (22). A sessão vai acontecer na Segunda Vara do Júri.

Além dele, também vão a juri os detentos, Cleimarque de Jesus Pedrosa, Juscelino de Oliveira Silva Ualas, Juscelino Amâncio Rodrigues e Diego Sales de Oliveira.

A rebelião ocorridas nos pavilhões J , K e L, segundo informou a Secretária de Segurança Pública na época, estava relacionada à uma briga de facções criminosas e deixou quatro mortos além de 20 feridos.

Inicialmente a informação dada era de que dois agentes penitenciários seriam os responsáveis pelo repasse das armas usadas na rebelião, mas, somente Gomes seguiu detido desde o dia 20 de outubro.

O agente e os demais detentos vão a júri popular pelo crime de tentativa de homicídio a três presos, em razão de não ter sido identificado quem matou os outros quatro no dia da rebelião. O julgamento deve iniciar as 8h na 2 Vara do Tribunal. Do Júri na Cidade da Justiça.

Leandro Gomes era agente penitenciário desde 2008, é réu primário e segundo o advogado, não há provas concretas que o incriminem.