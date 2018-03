Natura no Acre, sim, senhor!

Sabe aquele cheirinho que remete às origens da gente? Daquele produto que a gente sabe que pode confiar, porque é coisa da gente, da nossa terra? Assim é a Natura e seus produtos de excelente qualidade e ‘coisa nossa’, da Amazônia!

Pois justamente ontem, dia 20, a Natura & Co (nome chique, né? – lá na frente explico o porquê do ‘& Co’) promoveu um dia inteirinho de ação em Rio Branco, com a presença das suas gerentes de desenvolvimento de Negócios (GDN’S) Danielle Rocha, Maria Cardoso e Vanda Amaral e consultoras de vendas.

No período da manhã, as belíssimas gerentes (gente nossa, da nossa terra, nascidas e criadas aqui mesmo) receberam colunistas sociais e influenciadores digitais para um bate-papo pra lá de agradável, onde falaram da empresa, da criação, da ampliação da marca para além de terras brasileiras e muito mais.

Você sabia que somente aqui no Acre e parte do Amazonas existem 08 mil consultoras e consultores de vendas da Natura? Pois saiba: existe! E esta galera toda junta, coordenadas pelas gerentes, movimenta aqui nas terras de Galvez a bagatela de R$ 33 milhões por ano!!

Não é à toa que a Natura é simplesmente a líder em vendas diretas no país.

À tarde, as GDN’s receberam as pessoas que movimentam esta multinacional no Acre, as consultoras de vendas. Aí, mermã, a festa foi bonita! Era mulher para mais de metro comemorando os sucessos alcançados e se informando para os lançamentos que chegaram para o Dia das Mães. Corramaislindadesever!!!! (assim mesmo, tudo junto e misturado, repleto de felicidade).

E tem mais, mores, sabe a razão do “& Co” da Natura? Muito simples: é a marca corporativa que busca simbolizar convivência entre as empresas Aesop e The Body Shop (que pertencia à L’Oréal, todas hoje pertencentes à Natura & Co.

Acho que me empolguei, né? Mas é maravilhoso presenciar quem faz bem à nossa terra e à nossa gente!

E não esqueça… presente das mães é com a Natura (hahahaha )

Parabéns à Agência Diana, que organizou todo o evento. Pense num evento bem organizado!!!

Boa tarde!!!