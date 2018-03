Estudante da Uninorte reaparece e mãe diz que filha foi sequestrada e amordaçada

A jovem acadêmica de Educação Fisica, Jessica Carvalho, de 17 anos, que estava desaparecida finalmente reapareceu. De acordo a mãe da estudante, Idalinda Carvalho da Silva, Jessica foi abordada nas proximidades da faculdade por volta das 18h:40 da terça-feira (20), por alguns homens em um carro não identificado. Em entrevista exclusiva ao ac24horas, Idalinda informou que a filha contou que foi amordaçada e vendada para não saber para onde estava sendo levada.

A mãe da jovem disse ainda que sua filha foi deixada no final da tarde desta quarta-feira (21) por volta das 17h:50 no mesmo local que foi abordada pelos homens. “Minha filha ficou aterrorizada e procurou uma amiga da faculdade para me ligar e avisar que estava na Uninorte para que fosse ao encontro dela”, informou Idalinda a reportagem.

De acordo com a mãe, Jessica disse que não poderia contar nada sobre as ameaças já que os homens prometeram matar seu irmão de 10 anos, sua mãe e seu pai.

“Ela me falou que não iria contar nada. Ela disse que os homens que a abordaram e colocaram ela dentro do carro prometeram matar toda sua família e falaram do filho de 10 anos também”, explicou a mãe.

A jovem se encontra na casa de uma amiga com medo dos homens que a levaram. Idalinda contou que a filha disse que ao ser levada para um apartamento, e que não soube identificar o local, disse que foi ameaçada por diversas vezes e perguntada se queria morrer naquele momento ou somente depois. “Acho que eles falaram mais coisas, mas minha filha não quis dizer com medo desses homens fazer alguma coisa contra o pai dela e eu”, contou.

A mãe da jovem, supostamente sequestrada, também disse que estava pensando em tirar o boletim de ocorrência que fez contra as vizinhas que a agrediram e ameaçaram ela e sua filha na última quinta-feira (15). Ildalina disse ainda que não tem provas de que as vizinhas mandaram os supostos homens sequestrar sua filha. “As vizinhas disseram que não poderiam fazer nada, mas tinha quem fizesse por elas”, relatou a mãe de Jéssica.

Idalinda finalizou a entrevista dizendo que sua filha se encontra em estado de choque e que não quer contar mais detalhes. “Somente os braços dela que ficaram amarrados estão machucados, parece que eles não agrediram, mas pelo que ela contou a ameaçaram várias vezes. Quando eles a deixaram no mesmo local que a pegaram ontem, disseram que se ela contasse algo iriam matar todos de sua família”, disse.